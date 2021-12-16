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На трамвайных путях по улице Депутатской уложат 200 асфальтовых плит

На трамвайных путях по улице Депутатской уложат 200 асфальтовых плит

На улице Депутатской выполняют укладку асфальтовых плит на трамвайных путях. Всего там будет уложено 200 плит. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Работы проводит МУП «Иркутскавтодор» в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог. Их планируют завершить до конца декабря.

Василий Ефремов, заместитель директора МУП «Иркутскавтодор»:
— Асфальтовые плиты — наиболее оптимальный вариант покрытия для использования на трамвайных путях. Если необходим ремонт рельсов, то плиты удобнее и проще снять на время его проведения.

Работы проводят ночью с 0:00 до 05:00. За одну смену укладывают 10-15 плит. Сначала рабочие демонтируют асфальт, затем подготавливают и укрепляют основание, используя щебень и отсев, после чего кладут плиты.

Гарантийный срок службы асфальтовых плит — три года. Как говорят в МУП «Иркутскавтодор», по опыту эксплуатации такого покрытия на Глазковском мосту, плиты прослужат пять лет. В 2022 году запланирована укладка асфальтовых плит на других участках трамвайных путей.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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