На трамвайных путях по улице Депутатской уложат 200 асфальтовых плит
На улице Депутатской выполняют укладку асфальтовых плит на трамвайных путях. Всего там будет уложено 200 плит. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Работы проводит МУП «Иркутскавтодор» в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог. Их планируют завершить до конца декабря.
Василий Ефремов, заместитель директора МУП «Иркутскавтодор»:
— Асфальтовые плиты — наиболее оптимальный вариант покрытия для использования на трамвайных путях. Если необходим ремонт рельсов, то плиты удобнее и проще снять на время его проведения.
Работы проводят ночью с 0:00 до 05:00. За одну смену укладывают 10-15 плит. Сначала рабочие демонтируют асфальт, затем подготавливают и укрепляют основание, используя щебень и отсев, после чего кладут плиты.
Гарантийный срок службы асфальтовых плит — три года. Как говорят в МУП «Иркутскавтодор», по опыту эксплуатации такого покрытия на Глазковском мосту, плиты прослужат пять лет. В 2022 году запланирована укладка асфальтовых плит на других участках трамвайных путей.