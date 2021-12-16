На трамвайных путях по улице Депутатской уложат 200 асфальтовых плит

На улице Депутатской выполняют укладку асфальтовых плит на трамвайных путях. Всего там будет уложено 200 плит. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Работы проводит МУП «Иркутскавтодор» в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог. Их планируют завершить до конца декабря.

Василий Ефремов, заместитель директора МУП «Иркутскавтодор»:

— Асфальтовые плиты — наиболее оптимальный вариант покрытия для использования на трамвайных путях. Если необходим ремонт рельсов, то плиты удобнее и проще снять на время его проведения.

Работы проводят ночью с 0:00 до 05:00. За одну смену укладывают 10-15 плит. Сначала рабочие демонтируют асфальт, затем подготавливают и укрепляют основание, используя щебень и отсев, после чего кладут плиты.

Гарантийный срок службы асфальтовых плит — три года. Как говорят в МУП «Иркутскавтодор», по опыту эксплуатации такого покрытия на Глазковском мосту, плиты прослужат пять лет. В 2022 году запланирована укладка асфальтовых плит на других участках трамвайных путей.