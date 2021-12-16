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Nansen привлекла $75 млн. Инвесторы оценили компанию в $750 млн

Nansen привлекла $75 млн. Инвесторы оценили компанию в $750 млн


Аналитическая компания Nansen привлекла $75 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Accel.



В раунде также участвовали GIC, Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global, SCB 10X и другие венчурные инвесторы.


Привлеченные средства Nansen направит на создание и развитие новых продуктов, найм персонала, а также расширение глобального присутствия благодаря «инновационным функциям и мультичейн-интеграциям».

Напомним, в июне Nansen привлекла $12 млн в ходе раунда финансирования Серии А, возглавляемого a16z.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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