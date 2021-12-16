Nansen привлекла $75 млн. Инвесторы оценили компанию в $750 млн

Аналитическая компания Nansen привлекла $75 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Accel.

We’re excited to announce that Nansen has raised $75M for our Series B led by @Accel, with participation from GIC, @a16z, @TigerGlobalFund, @SCB10X_OFFICIAL, along with additional prominent VCs and angel investors!



Read the announcement:https://t.co/AFIBV1WxsN — NansΞn🧭 (@nansen_ai) December 16, 2021

В раунде также участвовали GIC, Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global, SCB 10X и другие венчурные инвесторы.

Привлеченные средства Nansen направит на создание и развитие новых продуктов, найм персонала, а также расширение глобального присутствия благодаря «инновационным функциям и мультичейн-интеграциям».



Напомним, в июне Nansen привлекла $12 млн в ходе раунда финансирования Серии А, возглавляемого a16z.



