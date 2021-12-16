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"Не попал ни в одну ноту!": в Сети раскритиковали Дмитрия Тарасова, выпустившего первую песню

"Не попал ни в одну ноту!": в Сети раскритиковали Дмитрия Тарасова, выпустившего первую песню

34-летний Дмитрий Тарасов выпустил свой первый клип на песню "Мне тебя мало", в которой он зачитал рэп, сообщает Cosmopolitan.

Приостановивший футбольную карьеру спортсмен принял решение пойти по стопам своей экс-супруги Ольги Бузовой, дебютировав в качестве певца.

Дмитрий Тарасов записал свою первую песню, которая называется "Мне тебя мало". Композиция посвящена жене спортсмена Анастасии Костенко.

Некоторые пользователи Сети негативно отреагировали на песню Дмитрия Тарасова, призвав спортсмена вернуться на поле.

"Вообще не впечатлил этот трек!", "Бузову критиковал за публичность, а сам?", "Спортсмены уже не те!", "Зачем и для чего? Все вокруг стали певцами!", "По-моему, он так и не попал ни в одну ноту!", "Играешь ты точно лучше!", - пишут фолловеры.

Однако многие похвалили спортсмена за смелость. "Как по мне, так голос лучше, чем у Бузовой!", "А мне понравилось. Не хуже всех наших певцов!", "У Бузовой точно будет инфаркт!", "Красивая песня, посвященная семье ! Семья - это и есть смысл жизни! Молодец!", "Тарасов — красавчик!", "Красиво и достойно! Ждем еще!", "Очень душевно и современно. Лайк!" - пишут пользователи Сети.

Напомним, в октябре Дмитрий Тарасов ушел из футбольного клуба "Велес", заявив о приостановке карьеры.

Как писал NEWSTES, ранее родившая третьего ребенка Костенко о послеродовой депрессии.

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По материалам: uposters.ru

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