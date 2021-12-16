Новое видео по Weird West рассказывает о симуляции игрового мира и взаимосвязи систем





Weird West выходит в начале 2022 года, релиз игры назначен на 11 января. Недавно стало известно, что проект сразу после выхода будет доступен в подписке Game Pass, что привлекло к нему внимание большого числа игроков. Разработчики тем временем продолжают делиться деталями своей игры – в новом ролике по Weird West рассказал о «симуляции погружения» и взаимосвязанных геймплейных системах.

Ниже можно посмотреть новое видео по Weird West, в котором рассказываются некоторые интересные детали. В частности:

«Симуляция погружения» в игре позволит выполнять одну задачу десятками разных способов, при этом не обязательно они должны быть изначально продуманы разработчиками.В игре к минимуму сведена «заскриптованность».Игроки смогут взаимодействовать с окружением, различными предметами и материалами. Приводится пример, когда убийство противника происходит через воду, куда направляется электричество. Можно закинуть в торнадо взрывающуюся бочку и выстрелить в нее около врага – тогда он погибнет. Разработчики отмечают, что будут сотни разных вариантов подобного взаимодействия.В зависимости от действия игрока, он будет получать разную реакцию от NPC.

Напомним, что в Weird West предстоит играть за 5 разных персонажей, истории которых переплетутся в одну. Прохождение игры займет порядка 40 часов.

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