Новое видео по Weird West рассказывает о симуляции игрового мира и взаимосвязи систем
Сегодня, 14:40
Weird West выходит в начале 2022 года, релиз игры назначен на 11 января. Недавно стало известно, что проект сразу после выхода будет доступен в подписке Game Pass, что привлекло к нему внимание большого числа игроков. Разработчики тем временем продолжают делиться деталями своей игры – в новом ролике по Weird West рассказал о «симуляции погружения» и взаимосвязанных геймплейных системах.
Ниже можно посмотреть новое видео по Weird West, в котором рассказываются некоторые интересные детали. В частности:
«Симуляция погружения» в игре позволит выполнять одну задачу десятками разных способов, при этом не обязательно они должны быть изначально продуманы разработчиками.
В игре к минимуму сведена «заскриптованность».
Игроки смогут взаимодействовать с окружением, различными предметами и материалами. Приводится пример, когда убийство противника происходит через воду, куда направляется электричество. Можно закинуть в торнадо взрывающуюся бочку и выстрелить в нее около врага – тогда он погибнет. Разработчики отмечают, что будут сотни разных вариантов подобного взаимодействия.
В зависимости от действия игрока, он будет получать разную реакцию от NPC.
Напомним, что в Weird West предстоит играть за 5 разных персонажей, истории которых переплетутся в одну. Прохождение игры займет порядка 40 часов.
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По материалам: newxboxone