Новый геймплей Stray Blade — эксклюзива нового поколения консолей





В этом году на мероприятии Microsoft в рамках Gamescom была анонсирована игра Stray Blade. Изданием проекта занимается компания 505 Games, и он создается исключительно для игровых приставок нового поколения и PC.

Про игру Stray Blade пока мало информации, но портал IGN эксклюзивно опубликовал новый трейлер с игровым процессом проекта. В трейлере рассказывается о некоторых основных боевых особенностях Stray Blade, включая специальные атаки, парирование и многое другое. В игре обещают «безжалостные сражения и гиперотзывчивую боевую систему».

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В Stray Blade предстоит изучать и исследовать Долину Акреи, которая представляет собой руины некогда существовавшей загадочной цивилизации. Релиз игры Stray Blade назначен на 2022 год.