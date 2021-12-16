Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на этот четверг поможет вам привлечь больше удачи в свою жизнь, став успешнее во всех жизненных сферах. Эксперты рассказали, какое число будет у руля и как это отразится на наших делах.

Нумерологи отмечают, что день будет удачным и благоприятным. Даже если вы повстречаете на своем пути неурядицы, они не будут иметь долгоиграющих и судьбоносных последствий. Это идеальный день для ответственных и надежных людей.

Число-покровитель 16 декабря 2021 года

Для начала важно понять, под управлением какого числа пройдет этот день. Для этого нужно сложить все цифры даты, прибавив к полученному результату порядковый номер дня недели — 4. Получаем следующее: 1+6+1+2+2+0+2+1+4=19. 1+9=10. 1+0=1.

Единица у руля, а это значит, что круг событий начнется заново. Сегодня большая удача ждет тех, кто захочет начать что-то новое. Если вам придется встретиться с проблемами, число 1 поможет пережить их с минимальными потерями. Главный символ этого дня — колесо, олицетворяющее собой плановые изменения и спокойствие. Сегодня все должно без срывов, если только вы не начнете мешать сами себе. Оставайтесь оптимистами и будьте уверены в том, что ваши желания приведут вас к победе в делах, в любви и в работе.





События 16 декабря из прошлого

16 декабря 1631 года произошло сильное извержение Везувия. В этот же день, но в 1920 году произошло землетрясение в Ганьсу, унесшее жизни свыше 200 000 человек. Единица может вызывать природные катаклизмы, так что сегодня вам стоит опасаться воды, ветра и огня.

16 декабря 1946 года Кристиан Диор открыл свой дом моды в Париже. Это отличный день для открытия бизнеса, начала новых дел.

16 декабря 1947 года Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн впервые создали действующий биполярный транзистор. Это день, в который полезно применять полученные ранее навыки на практике.

Советы нумерологов на этот четверг

В приоритете сегодня дела по дому, работа и финансы, но это не значит, что не стоит уделять время любви или ее поискам. Это отличный день для свиданий, знакомств, романтики флирта.

Худший враг человеческого счастья в период правления Единицы — равнодушие к себе, к близким, к друзьям и к обязанностям.

Старайтесь не обращать внимание на слухи и сплетни. Единица может поспособствовать активизации токсичных людей, которые врут ради своей выгоды.

В такие дни, как сегодня, полезно работать в команде. Огромные успехи ждут компании с большим количеством сотрудников.

Многие проблемы решатся сами собой. Единица сделает это за вас, чтобы вы смогли сфокусироваться на том, что наиболее важно.

Отличный способ поднять себе настроение сегодня — шопинг. Можно тратить деньги на развлечения, новые вещи.

Не лишними будут и домашние хлопоты. Если работы нет, стоит сделать что-то по дому — убраться, навести порядок, помыть полы и так далее.

Не забывайте о том, что в такие дни, как сегодня, вам обязательно нужен план «Б». Единица довольно динамична, поэтому могут случаться срывы планов.

Талисманы удачи на 16 декабря

Синий, белый и фиолетовый цвет в одежде. Эти оттенки отлично сочетаются друг с другом и с энергией Единицы. Фиолетовый поможет обострить шестое чувство, синий — повысить продуктивность в делах, а белый — наладить общение с окружающими.

Яшма. Это камень, сочетающий в себе в равной степени все четыре стихии: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Это универсальный талисман и оберег для людей любого возраста и склада ума.