Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый трейлер





Разработчики из студии Roll7 и издательство Private Division (частью которого они недавно стали) объявили дату релиза проекта OlliOlli World. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах 8 февраля 2022 года.

OlliOlli World — это экшен-платформер на тему скейтборда. Главная особенность игры — возможность придать своему персонажу уникальную индивидуальность. В сюжетной кампании игры предстоит путешествовать по миру Рэдландии, который наполнен массой колоритных персонажей.

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В Microsoft Store игра OlliOlli World уже доступна для предварительного заказа по цене в $29,99 за базовую версию.

OlliOlli World

Странствуйте по восхитительному причудливому миру, выполняя задания, проходя испытания и обзаводясь новыми друзьями. Индивидуализируйте внешний вид, стиль и трюки своего персонажа, исследуя обширные уровни с множеством маршрутов, дающих массу возможностей для самовыражения.

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