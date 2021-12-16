Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

До католического Рождества осталось чуть больше недели, и звезды вовсю атакуют универмаги наряду с "простыми смертными" — вчера папарацци засняли во время шопинга в Лос-Анджелесе 46-летнюю Шарлиз Терон.

Для прогулки по магазинам актриса выбрала темный тренч поверх простой черной футболки с круглым вырезом, приталенные синие джинсы и черные кожаные сапоги с высоким голенищем. Несмотря на то что на снимках лицо звезды частично скрыто маской и полями бежевой шляпы-федоры, узнать Шарлиз нетрудно.





Из роскошного универмага в Беверли-Хиллз мама двоих детей вышла с тремя пакетами, которые сразу передала помощнику — возможно, среди покупок были и рождественские подарки детям актрисы, 10-летней Джексон и 6-летней Августе (Джексон — биологический мальчик, но идентифицирует себя как девочку. — Прим. ред.).

Ольга Петелина