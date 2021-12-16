Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе

Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе

До католического Рождества осталось чуть больше недели, и звезды вовсю атакуют универмаги наряду с "простыми смертными" — вчера папарацци засняли во время шопинга в Лос-Анджелесе 46-летнюю Шарлиз Терон.

Для прогулки по магазинам актриса выбрала темный тренч поверх простой черной футболки с круглым вырезом, приталенные синие джинсы и черные кожаные сапоги с высоким голенищем. Несмотря на то что на снимках лицо звезды частично скрыто маской и полями бежевой шляпы-федоры, узнать Шарлиз нетрудно.


Из роскошного универмага в Беверли-Хиллз мама двоих детей вышла с тремя пакетами, которые сразу передала помощнику — возможно, среди покупок были и рождественские подарки детям актрисы, 10-летней Джексон и 6-летней Августе (Джексон — биологический мальчик, но идентифицирует себя как девочку. — Прим. ред.).


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста»
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых
В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых
Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря
Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние
Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе
Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе
На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске
На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске
В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных вырубок
В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных
Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам

Еще по теме

Шарлиз Терон терпит капризы детей на прогулке в Лос-Анджелесе
Шарлиз Терон пообедала со своими детьми в Лос-Анджелесе (сын Джексон снова в платье)
Шарлиз Терон с детьми на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото
Шарлиз Терон призналась, что ее сын Джексон — девочка