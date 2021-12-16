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Олег и Марина Газмановы трогательно поздравили дочь с совершеннолетием

Олег и Марина Газмановы трогательно поздравили дочь с совершеннолетием
Музыкант Олег Газманов и его жена Марина поделились фото с единственной совместной дочерью Марианной, которой сегодня исполнилось 18 лет. Звездные родители публично поздравили именинницу. Известный певец и композитор Олег Газманов вместе с женой Мариной воспитывает общую дочь. Сегодня, 16 декабря, Марианна отмечает совершеннолетие. Звездные родители очень гордятся своей девочкой. Композитор с утра станцевал с именинницей под трогательную песню «Доча», которую и посвятил наследнице. А Марина Газманова написала Марианне трогательное поздравление. Она посоветовала дочери в первую очередь любить себя и не сравнивать с другими.
Олег Газманов с женой Мариной и дочерью Марианной «Я обдумывала все утро, что написать тебе в поздравление, моя дорогая дочь, в день твоего 18-летия. Я никогда не знала, что время пролетит так быстро. Я люблю тебя безусловно вне всякого сомнения, и я счастлива быть твоей матерью. У меня есть несколько пожеланий, которые я хочу высказать тебе в тот день, когда ты официально становишься взрослой. Это будет долго, но, пожалуйста, прочитай все это, одна мама передала это другой для дочери, так и повелось …», — обратилась к любимому ребенку жена певца.
Марина Газманова с дочерью Марианной «1. Люби в первую очередь себя. 2. Будь готова к тому, что высшая школа — это не реальная жизнь. 3. Держи голову прямо и иди вперед. 4. Если ты нашла настоящего друга, дорожи им независимо от того, как далеко вы находитесь друг от друга. 5. Вещи не сделают тебя счастливой. 6. Не суди никого, но слушай, что говорят о тебе. И не забывай: держи голову прямо. 7. Теперь, когда ты выросла, узнай лучше свою бабушку. 8. Любая проблема — это не конец света. 9. Будь избирательной, ведь не за все стоит бороться. 10. Не сравнивай себя с другими. Никогда другой не будет таким, как ты», — посоветовала дочери Марина Газманова.
Олег Газманов с женой Мариной и дочерью Марианной «Поздравляю 18+Мой РЫЖИК ЛЮБИМЫЙ, будь счастлива! Люблю…!», - лаконично поздравил дочь сам Газманов.
Олег Газманов с женой и детьми Напомним, артист уже давно усыновил первенца супруги от ее брака с Вячеславом Мавроди. Филиппу 24 года. А в первом браке у певца родился сын Родион. Ему 40 лет. Он прекрасно общается со сводным братом и единокровной сестрой. У артиста сложились хорошие отношения и с женой отца. Он всегда желанный гость у них дома. Марина Газманова так же гордится Родионом, как и родными детьми. Для многих звездная семья является примером для подражания.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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