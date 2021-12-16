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Ошибка Quick Resume в кампании Halo Infinite исправлена

Ошибка Quick Resume в кампании Halo Infinite исправлена


После релиза кампании Halo Infinite, игроки на приставках Xbox Series X и Xbox Series S столкнулись с проблемой. При возврате в игру с помощью Quick Resume, игроки не могли разблокировать предметы для мультиплеера. Разработчики даже рекомендовали не использовать Quick Resume на Xbox Series X | S и перезапускать игру.

Сегодня для Halo Infinite вышло обновление, которое весит около 1 Гб, и оно исправляет ряд ошибок. В том числе, исправлена ошибка с работой Quick Resume. В описании хотфикса говорится, что разработчики добились:

Улучшения подключения к онлайн-сервисам после повторного входа в Halo Infinite с помощью функции Quick Resume на консолях Xbox Series X | S. Игроки должны видеть более быстрое и стабильное переподключение к нашим сервисам.

У всех игроков, которые не получили косметические предметы из-за проблемы, они должны быть теперь разблокированы.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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