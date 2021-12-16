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Парламентарии уточнят правила использования дистанционных образовательных технологий

Парламентарии уточнят правила использования дистанционных образовательных технологий

01:27  Автор: Евгения Филиппова



Закон, предоставляющим регионам право готовить по программам профессиональной подготовки школьников выпускных классов и уточняющий правила использования электронных ресурсов в школах, собираются доработать до 22 декабря. Проект постановления Госдумы о создании согласительной комиссии, которая скорректирует документ, депутаты планируют рассмотреть на заседании 16 декабря.

Закон, разработанный группой депутатов и сенаторов, даёт региональным органам власти право организовывать и поддерживать обучение учеников старших классов профессиям рабочих и служащих. 

Кроме этого, электронные образовательные ресурсы, которые используют в школах, будут включать в федеральный перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов. 

Экспертизу станет проводить Минпросвещения. При применении дистанционного и электронного обучения будет разрешено использовать онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие верификацию.

Валентина Матвиенко заявила, что ей стыдно за действия главы Минпросвещения


Госдума приняла закон 8 декабря, но сенаторы на заседании 15 декабря отклонили его и попросили доработать. Причиной этого стала техническая ошибка, которая появилась в документе после внесения поправок ко второму чтению. Она привела к двойному толкованию нормы, регламентирующей правила использования электронных образовательных технологий.  

«В результате поправок выпало слово «исключительно». Казалось бы, невелика беда. Но юридическая конструкция — понятие сложное. В итоге исказился весь смысл предложения», — пояснила ранее «Парламентской газете» соавтор закона, председатель Комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре Лилия Гумерова.

По её словам, теперь кто-то считает, что нужно вообще запретить дистанционные технологии, а кто-то — что нужно вести образовательный процесс только с их использованием.

Поправки, которые поменяли суть закона, не были согласованы с парламентариями, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств 10 декабря.  

На заседании палаты регионов 15 декабря спикер также отметила, что не согласна с позицией министра просвещения Сергея Кравцова.

«Понимая, что допущена ошибка, и вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и всё исправить, он включил все свои рычаги (правда, рычаги слабые), чтобы надавить на Совет Федерации, с тем чтобы мы приняли закон с ошибкой, проголосовали против его отклонения», — сказала она.

В Госдуму внесен проект о создании согласительной комиссии по поправкам в закон об образовании


Вечером того же дня председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова внесла проект постановления о создании согласительной комиссии. От Госдумы в комиссию могут войти Ольга Казакова, вице-спикер Петр Толстой и председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. От Совета Федерации — председатель Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вице-спикер Екатерина Алтабаева и сенатор Елена Шумилова. Также пригласят представителей Правительства.

Предполагается, что комиссия будет работать до 22 декабря, после чего доработанный закон снова обсудят в Совет Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#школы #образование


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По материалам: pnp.ru

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