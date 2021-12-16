Перевод Psychonauts 2 на русский язык коснется и внутриигровых плакатов





Разработчики Psychonauts 2 несколько дней назад сообщили, что русская локализация у игры все же появится. Они планируют выпустить официальную локализацию (в формате субтитров и перевода интерфейса) в начале будущего года, пока не сообщая точную дату.

Еще на этапе первых обзоров журналисты и игроки обращали внимание, что все внутриигровые плакаты в Psychonauts 2 локализованы на 6 языков, на которых доступна игра. Будут локализованы они и на русский язык, что подтвердили разработчики в Twitter. Ниже можно видеть два примера такой локализации, которые опубликовала студия Double Fine.

Напомним, что Psychonauts 2 вышла летом этого года и получила множество игровых наград. Проект доступен в подписке Game Pass.