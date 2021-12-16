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Певица Нюша продемонстрировала, как кормит грудью своего ребенка

Певица Нюша продемонстрировала, как кормит грудью своего ребенка
Певица Нюша поделилась пикантным фото. Артистка накануне стала мамой во второй раз. Роды российской звезды прошли в частной клинике в Дубае. Информация о радостном событии в семье артистки попала в СМИ еще до того, как супруги успели сообщить ее своим близким друзьям. Помимо этого, в таблоидах появились пугающие слухи о том, как прошли роды и как себя чувствует молодая мама. Нюша вышла на связь и дала первый комментарий о том, как себя чувствует в новом статусе. Её уже выписали из родильного отделения и отправили с новорожденным домой. Артистка заверила, что очень счастлива и призвала не верить информации из таблоидов. «Столько историй уже напридумывали вокруг моих родов! Поэтому я решила дать на эту тему комментарий. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, дорогие! Рассказываю вам из первых уст — у меня все прекрасно и я счастлива!», — рассказала певица. Вместе с этим сообщением Нюша поделилась смелым кадром, сделанным во время кормления малыша грудью. Певица запечатлела этот интимный момент для своих поклонников.
Нюша кормит ребенка грудью Теперь публика с нетерпением ждет от певицы новостей об имени, которое она заранее придумала для сына. Артистка обещала, что удивит всех необычным выбором. Впрочем, кажется, после Серафимы-Симбы (так зовут дочь певицы) придумать что-то более оригинальное будет сложно. Между прочим, муж певицы Игорь Сивов в первом браке давал своим детям вполне «простые» имена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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