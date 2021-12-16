Певица Нюша продемонстрировала, как кормит грудью своего ребенка

Певица Нюша поделилась пикантным фото. Артистка накануне стала мамой во второй раз. Роды российской звезды прошли в частной клинике в Дубае. Информация о радостном событии в семье артистки попала в СМИ еще до того, как супруги успели сообщить ее своим близким друзьям. Помимо этого, в таблоидах появились пугающие слухи о том, как прошли роды и как себя чувствует молодая мама. Нюша вышла на связь и дала первый комментарий о том, как себя чувствует в новом статусе. Её уже выписали из родильного отделения и отправили с новорожденным домой. Артистка заверила, что очень счастлива и призвала не верить информации из таблоидов. «Столько историй уже напридумывали вокруг моих родов! Поэтому я решила дать на эту тему комментарий. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, дорогие! Рассказываю вам из первых уст — у меня все прекрасно и я счастлива!», — рассказала певица. Вместе с этим сообщением Нюша поделилась смелым кадром, сделанным во время кормления малыша грудью. Певица запечатлела этот интимный момент для своих поклонников.Нюша кормит ребенка грудью Теперь публика с нетерпением ждет от певицы новостей об имени, которое она заранее придумала для сына. Артистка обещала, что удивит всех необычным выбором. Впрочем, кажется, после Серафимы-Симбы (так зовут дочь певицы) придумать что-то более оригинальное будет сложно. Между прочим, муж певицы Игорь Сивов в первом браке давал своим детям вполне «простые» имена.