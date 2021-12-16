Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18 лет

Австралиец Сэмюэл Снелл еще в школе увлекся инвестициями в криптовалюты и к 18 годам заработал свой первый миллион. Об этом сообщает The Sun.

По словам подростка, изначально он встретил непонимание со стороны взрослых:

«Я заинтересовался [биткоином и Ethereum] в 2014 году. Тогда мои учителя советовали прекратить тратить время на криптовалюту».

Однако уже в 17 лет Снелл купил свой первый автомобиль Mercedes Benz. Год спустя он смог позволить себе вторую машину — G-Wagen за $350 000, и покрытые бриллиантами дизайнерские часы Rolex.

Деталями своей роскошной жизни подросток делится в TikTok-аккаунте, на который подписаны 307 900 человек. Согласно роликам, его ежедневный доход иногда достигает $27 000.

Свои вложения австралиец отслеживает через компьютерную систему за $20 000. Она оснащена тремя экранами, светодиодными лампами и клавиатурой с подсветкой.

Сейчас Сэмюэл Снелл является соучредителем сообщества Crypto Gods, которое, по его утверждению, считается крупнейшей частной криптокомпанией в стране. В рамках проекта подросток проводит инвестиционные курсы для трех тысяч клиентов.

Впрочем, немало пользователей отказываются верить Снеллу на слово и требуют от него пошаговое руководство по получению прибыли.

«Если бы этот чувак действительно хотел сделать вас богатым, он бы поделился с вами своим портфолио», – написал в комментариях один из них.

"Тратишь деньги, а потом продаешь свой образовательный курс. Готово", – добавил другой.

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