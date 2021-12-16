Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18 лет

Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18 лет

Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18 лет


Австралиец Сэмюэл Снелл еще в школе увлекся инвестициями в криптовалюты и к 18 годам заработал свой первый миллион. Об этом сообщает The Sun.


По словам подростка, изначально он встретил непонимание со стороны взрослых:


«Я заинтересовался [биткоином и Ethereum] в 2014 году. Тогда мои учителя советовали прекратить тратить время на криптовалюту».


Однако уже в 17 лет Снелл купил свой первый автомобиль Mercedes Benz. Год спустя он смог позволить себе вторую машину — G-Wagen за $350 000, и покрытые бриллиантами дизайнерские часы Rolex. 


Деталями своей роскошной жизни подросток делится в TikTok-аккаунте, на который подписаны 307 900 человек. Согласно роликам, его ежедневный доход иногда достигает $27 000. 


Свои вложения австралиец отслеживает через компьютерную систему за $20 000. Она оснащена тремя экранами, светодиодными лампами и клавиатурой с подсветкой.


Сейчас Сэмюэл Снелл является соучредителем сообщества Crypto Gods, которое, по его утверждению, считается крупнейшей частной криптокомпанией в стране. В рамках проекта подросток проводит инвестиционные курсы для трех тысяч клиентов. 


Впрочем, немало пользователей отказываются верить Снеллу на слово и требуют от него пошаговое руководство по получению прибыли.


«Если бы этот чувак действительно хотел сделать вас богатым, он бы поделился с вами своим портфолио», – написал в комментариях один из них.

"Тратишь деньги, а потом продаешь свой образовательный курс. Готово", – добавил другой.


Ранее ForkLog сообщал о 14-летней художнице из США, которая за 10 часов заработала свыше $1 млн на NFT.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18 лет
Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18
Аксаков: российские власти обсуждают полный запрет на покупку криптовалют
Аксаков: российские власти обсуждают полный запрет на покупку
Суд в Китае отклонил иск на 278 BTC из-за «антиобщественного» контракта
Суд в Китае отклонил иск на 278 BTC из-за «антиобщественного»
Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»
Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»
1inch представил вторую версию протокола для лимитных ордеров
1inch представил вторую версию протокола для лимитных ордеров
Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций
Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций
СМИ сообщили о планах ЦБ РФ запретить инвестиции в криптовалюты
СМИ сообщили о планах ЦБ РФ запретить инвестиции в криптовалюты
Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста»
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов

Топ на сегодня

Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы
Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк
Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк
Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина на $1 млн
Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина
Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings
Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings

Еще по теме

Американская журналистка освобождена после двухмесячного ареста в Турции
Джонатан Айв уходит из Apple?
Полиция Лос-Анджелеса считает оправданными свои действия в ходе перестрелки
Скончался совладелец New Yorker и Vogue