Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino

38-летняя гимнастка Алина Кабаева пришла на шоу «Вечерний Ургант» в компании коллег- спортсменок. Для редкого выхода в свет звезда выбрала дорогой наряд от бренда Valentino. Алина Кабаева в последнее время нечасто выходит в свет. На днях олимпийская чемпионка сделала исключение и появилась в эфире Первого канала в компании других звезд художественной гимнастики - Лори Фанг, Екатерины Серебрянской, Александры Тимошенко, Юлии Барсуковой, Маргариты Мамун и Евгении Канаевой. Поводом для визита к Урганту стал первый экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», который по инициативе Алины Кабаевой проходит в Москве 16-17 декабря. Судя по всему, спортсменки заранее договорились о дресс-коде и все как одна пришли в черных платьях.Алина Кабаева в шоу «Вечерний Ургант». Кадр видео Алина выбрала очень эффектный вариант – черный наряд с прозрачными вставками из сетки на руках и в зоне декольте. Платье известного дома моды Valentino стоит 194 тысячи рублей. Элегантный наряд эффектно облегал постройневшую фигуру спортсменки. Образ дополнили босоножки на шпильках и серьги с крупными бриллиантами. Алина вспомнила некоторые яркие эпизоды своей спортивной карьеры. Например, когда она на Олимпиаде 2000 года в Сиднее из-за допущенной ошибки упустила золото. Тогда первое место досталась другой российской гимнастке - Юлии Барсуковой. «Для меня было важно, что медаль уехала в Россию. Для меня была личная трагедия в проигрыше, но еще я переживала за страну. То, что Юля выиграла, - это замечательно. И я хочу сказать ей большое спасибо», - поблагодарила соперницу Кабаева.Алина Кабаева и другие гимнастки в шоу «Вечерний Ургант». Кадр видео Напомним, Алина Кабаева уже семь лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Олимпийская чемпионка сменила спорт на медиа-бизнес, но по-прежнему поддерживает юных гимнасток. Ежегодно накануне 1 июня - Дня защиты детей - благотворительный фонд Алины Кабаевой проводит детский фестиваль художественной гимнастики «Алина». Чемпионка всегда лично принимает участие в подготовке фестиваля: репетирует с девочками номера и делится с будущими гимнастками секретами мастерства. Последние два года - в 2020-м и в 2021-м фестиваль «Алина» не проводился из-за пандемии коронавируса.Лори Фанг, Алина Кабаева, Юлия Барсукова в шоу «Вечерний Ургант». Кадр видео В ноябре этого года Кабаева получила спортивный «Оскар» - на 39-м Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021 ей вручили золотой Венок почета. Решение о присуждении этой награды принимает Международная федерация кино и телевидения в области спорта. Фестиваль проходил в Италии, в Милане. Высокую награду Алине вручили за проведение детского фестиваля «Алина», популяризацию спорта и приобщение к нему молодежи.