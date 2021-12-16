Предновогодние выплаты для пенсионеров предложили сделать ежегодными

08:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: Известия

В Правительство для получения заключения был направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что необходимость такой меры обусловлено высокой инфляцией и данными Росстата, которые говорят о сокращении покупательной способности пенсионеров.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд», — отмечается в пояснительной записке.

При этом перед Новым годом траты увеличиваются. Авторы инициативы напомнили, что пенсионеры относятся к социально уязвимой категории граждан, а потому нуждаются в поддержке со стороны государства в это время года. По словам главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, подобные выплаты уже производились и объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам.





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Источником средств на такие меры соцподдержки должен стать федеральный бюджет, считают парламентарии. Так, в 2022 году на это может потребоваться 786,2 миллиарда рублей. Из них 66,4 миллиарда рублей — выплаты «военным пенсионерам», а ещё 719,8 миллиарда — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Подчёркивается, что при необходимости источником средств может стать и ФНБ.

В конце ноября Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!» заявил, что Правительство рассмотрит новые меры поддержки граждан, исходя из возможностей бюджета.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направит запрос в Правительство с просьбой рассказать о выполнении поручения президента по разработке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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