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Программа капремонта школ станет импульсом для включения родительского сообщества в вопросы образования - Сергей Кравцов

Программа капремонта школ станет импульсом для включения родительского сообщества в вопросы образования - Сергей Кравцов

С января 2022 года начнётся реализация масштабной программы капитального ремонта школ. Активное подключение родителей к этой программе станет импульсом для вовлечения их в обсуждение и совместного решения других вопросов, которые существуют в системе образования. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на первом Всероссийском родительском форуме, информирует Минпросвещения России. 

Мероприятие провело Минпросвещения России совместно с партией «Единая Россия». В нём приняли участие Председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Алёна Аршинова и другие члены партии «Единая Россия».

«В процессе приёмки школ обязательно должны участвовать управляющие советы школ. В каждом субъекте созданы региональные штабы по контролю ремонта с участием представителей партии «Единая Россия», Российского движения школьников, представителей конкурса «Большая перемена». На федеральном уровне также создан общественный штаб с участием представителей Общественной палаты», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что актуальной остаётся детальная проработка вопроса подвоза детей в те образовательные организации, где они будут учиться во время ремонта, чтобы образовательный процесс не был нарушен.

«Важно в том числе, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждении дизайнерских решений, чтобы этот проект был максимально открытым, тогда мы сможем его реализовать достойно», – сказал Сергей Кравцов.

Председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова обратила внимание на то, что необходимо снизить ответственность учителей за корректность поданной заявки и повысить ответственность чиновников. Она также подчеркнула, что реальное участие детей и родителей в планировании будущего школьного пространства играет в процессе капитального ремонта ключевую роль.

«Включение и школьников, и родителей для нас очень важно, потому что во время подготовки проектов ремонтных работ родители должны одобрить дизайн-проекты. В рамках капитального ремонта будет учтена возможность оборудовать «комнату школьников», наполнение которой будет связано с воспитательной составляющей образования», – добавила она.

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Алёна Аршинова отметила, что Минпросвещения России является надёжным партнёром партии «Единая Россия» в решении насущных проблем и развитии образования.

«Партийный проект «Новая школа» – это не просто направление или приоритет, это люди, родители, профессионалы и педагоги, которые объединены стремлением помочь нашей исполнительной власти. В нашей работе важно учесть и желания детей, и запросы родителей, и акценты, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным», – сказала Алёна Аршинова.

Она добавила, что партия «Единая Россия» обеспечит регионы партийными координаторами, которые будут закреплены за каждой школой, в которой идёт капитальный ремонт. Они будут контролировать процесс, держать постоянную связь с федеральным центром и фактически являться помощниками Министра просвещения.

«Очень правильно будет назначить ответственных. Такие списки необходимо составить и, возможно, даже сделать их публичными, чтобы и родители, и учителя знали, к кому обратиться», – ответил Сергей Кравцов.

Ранее Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Правительства России обозначил важность подключения родителей в том числе к вопросам капитального ремонта. Масштабная программа по капитальному ремонту охватит 7300 зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года.

Реализация задач, поставленных Президентом, требует новых подходов к управлению. Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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