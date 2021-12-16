Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке

Прокуратура Иркутского района начала проверку в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупов собак в деревне Карлук. Вечером 14 декабря волонтеры нашли в мусорных контейнерах восемь мешков с трупами десяти собак. Женщины вызвали полицию.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора района, следственно-оперативная группа отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области журналисту IRK.ru рассказали, что трупы животных взяли на экспертизу для выяснения причины гибели. После ее результатов будет принято правовое решение.

Волонтеры нашли в мусорных баках Карлука восемь мешков с мертвыми собаками

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