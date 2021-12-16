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Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке

Прокуратура Иркутского района начала проверку в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупов собак в деревне Карлук. Вечером 14 декабря волонтеры нашли в мусорных контейнерах восемь мешков с трупами десяти собак. Женщины вызвали полицию.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора района, следственно-оперативная группа отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области журналисту IRK.ru рассказали, что трупы животных взяли на экспертизу для выяснения причины гибели. После ее результатов будет принято правовое решение.

Предыдущая новость по этой теме:

Волонтеры нашли в мусорных баках Карлука восемь мешков с мертвыми собаками

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По материалам: irk

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