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Разработчики HYPERCHARGE: Unboxed намекают на добавление игры в Game Pass

Разработчики HYPERCHARGE: Unboxed намекают на добавление игры в Game Pass


Игра HYPERCHARGE: Unboxed может стать частью подписки Game Pass, но на данный момент официально это не подтверждено. Разработчики в Twitter оставили сообщение, в котором спрашивают, хотели бы игроки увидеть проект в подписке Game Pass. При этом создатели игры не уточнили платформы, где именно можно было бы ожидать их игру.


Напомним, что сейчас HYPERCHARGE: Unboxed доступна только на PC и Nintendo Switch, но при этом разработчики ранее сообщали, что планируют выпустить игру на Xbox One и Playstation 4. В какой момент игра HYPERCHARGE: Unboxed будет выпущена на Xbox — неизвестно.

HYPERCHARGE: Unboxed — это шутер от первого лица, в котором предстоит играть за пластиковую игрушку. В игре есть несколько разных режимов, в том числе локальный кооператив и многопользовательские сражения по сети. Ниже можно посмотреть геймплей HYPERCHARGE: Unboxed.


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По материалам: newxboxone

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