Разработчики HYPERCHARGE: Unboxed намекают на добавление игры в Game Pass





Игра HYPERCHARGE: Unboxed может стать частью подписки Game Pass, но на данный момент официально это не подтверждено. Разработчики в Twitter оставили сообщение, в котором спрашивают, хотели бы игроки увидеть проект в подписке Game Pass. При этом создатели игры не уточнили платформы, где именно можно было бы ожидать их игру.

so, just a question.



would you like to play as an action figure on Xbox Game Pass and relive your childhood? pic.twitter.com/lg8yoxGOEy — Hypercharge: Unboxed - (Wishlist on Steam) (@HYPERCHARGEGAME) December 14, 2021



Напомним, что сейчас HYPERCHARGE: Unboxed доступна только на PC и Nintendo Switch, но при этом разработчики ранее сообщали, что планируют выпустить игру на Xbox One и Playstation 4. В какой момент игра HYPERCHARGE: Unboxed будет выпущена на Xbox — неизвестно.

HYPERCHARGE: Unboxed — это шутер от первого лица, в котором предстоит играть за пластиковую игрушку. В игре есть несколько разных режимов, в том числе локальный кооператив и многопользовательские сражения по сети. Ниже можно посмотреть геймплей HYPERCHARGE: Unboxed.

Watch this video on YouTube