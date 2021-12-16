Reddit подала заявку на проведение IPO

Дружественная к криптовалютам соцсеть Reddit в конфиденциальном порядке направила в SEC заявку на проведение IPO. Параметры размещения не раскрываются.

В августе по итогам последнего инвестраунда платформу оценили в $10 млрд.

Размещение акций произойдет после рассмотрения регулятором заявки в зависимости от рыночных условий.

Руководство Reddit не предоставило дополнительной информации, поскольку перешло в «режим тишины».

Напомним, в октябре соцсеть открыла вакансию разработчика NFT-платформы.

В декабре в Reddit сообщили о расширении программы лояльности с Ethereum-токенами.

Ранее для масштабирования программы Reddit выбрала L2-решение Arbitrum.



