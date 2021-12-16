Reddit подала заявку на проведение IPO
Дружественная к криптовалютам соцсеть Reddit в конфиденциальном порядке направила в SEC заявку на проведение IPO. Параметры размещения не раскрываются.
Hi, we have some news. pic.twitter.com/DjkjBRloHF— Reddit (@Reddit) December 16, 2021
В августе по итогам последнего инвестраунда платформу оценили в $10 млрд.
Размещение акций произойдет после рассмотрения регулятором заявки в зависимости от рыночных условий.
Руководство Reddit не предоставило дополнительной информации, поскольку перешло в «режим тишины».
Напомним, в октябре соцсеть открыла вакансию разработчика NFT-платформы.
В декабре в Reddit сообщили о расширении программы лояльности с Ethereum-токенами.
Ранее для масштабирования программы Reddit выбрала L2-решение Arbitrum.