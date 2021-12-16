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Reddit подала заявку на проведение IPO

Reddit подала заявку на проведение IPO


Дружественная к криптовалютам соцсеть Reddit в конфиденциальном порядке направила в SEC заявку на проведение IPO. Параметры размещения не раскрываются.



В августе по итогам последнего инвестраунда платформу оценили в $10 млрд.


Размещение акций произойдет после рассмотрения регулятором заявки в зависимости от рыночных условий.


Руководство Reddit не предоставило дополнительной информации, поскольку перешло в «режим тишины».


Напомним, в октябре соцсеть открыла вакансию разработчика NFT-платформы.


В декабре в Reddit сообщили о расширении программы лояльности с Ethereum-токенами.


Ранее для масштабирования программы Reddit выбрала L2-решение Arbitrum.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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