Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Влияние планет сильно, и в период, когда они находятся в ретроградном движении, важно сохранять внутреннее спокойствие. Рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака помогут использовать энергетику ретроградной Венеры себе во благо.

Венера, планета любви, отношений и финансов, разворачивается в ретроградное движение 18 декабря 2021 года и пробудет в нем до 29 января 2022 года. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как изменится жизнь Знаков Зодиака в этот период и что нужно предпринять для обретения счастья. Своевременные рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут преодолеть трудности и привлечь благополучие.

Овен

Венера развернется в 10 доме гороскопа, и фокус внимания Овнов сконцентрируется на вопросах карьеры и социального статуса. Астролог рекомендует подойти с умом к решению поставленных задач, не бояться смелых решений и менять цели, если того потребует ситуация. Овны могут сменить работу или график, а также начать собственное дело, которое раньше было в разработке, а также пересмотреть бюджет и найти способ привлечь деньги.

Телец

Управитель Тельцов Венера будет в 9 доме гороскопа. Внимание будет сосредоточено на международных делах, связанных с переговорами, оформлением документов или ожидания ответа. Анжела Перл рекомендует не спешить с принятием ответственных решений и не забывать о том, что влияние ретроградной планеты может потребовать дополнительных трат.

Близнецы

У Близнецов Венера будет в 8 доме финансов. Это значит, что Близнецы могут вкладывать свои средства, перефинансировать кредиты или ожидать выплат. Влияние ретроградной планеты будет сказываться и на близких отношениях, когда Близнецы могут возобновить отношения с бывшими партнерами или принимать решение о том, чтобы прекратить общение.

Рак

Ретроградная Венера в 7 доме гороскопа будет влиять на сферу любви, отношений и брака. Раков ждут серьезные перемены, связанные с началом отношений или внезапно вспыхнувшими чувствами. Астролог рекомендует не спешить с принятием решений и хорошо обдумать свои действия, чтобы не ошибиться с выбором. Не исключено, что Раков ждет долгожданное бракосочетание.

Лев

Влияние ретроградной Венеры в 6 доме гороскопа будет направлять внимание Львов на сферу работы. Такое положение планеты может заставить Львов что-то переделывать, возвращаться на прежнее место работы. Не исключено, что Львы решат отказаться от большой нагрузки, сменить работу или пересмотреть свой график, исключив некоторые проекты, которые отнимают силы и энергию.

Дева

Влияние ретроградной Венеры в 5 доме гороскопа будет приковывать внимание Дев к любви и отношениям. В этот период важно быть осторожными с принятием ответственных решений. Тем не менее при правильном подходе и умении оценивать себя Девы смогут привлечь удачу в личной жизни, разорвать токсичные привязки, мешающие счастливой жизни. Также ретроградная планета повлияет на возврат к прошлому, и Девы смогут обрести комфорт.

Весы

У Весов Венера будет в 4 доме гороскопа, отвечающем за дела и домашние обязанности. В этот период Весы смогут заняться обустройством своего жилища, завершением или продолжением ремонта, переездом или перестановкой мебели. Дел будет в избытке, поэтому астролог рекомендует экономить силы и планировать дела с паузами для отдыха. Не будут лишними и практики, восполняющие запасы энергии.

Скорпион

Венера в 3 доме гороскопа отвечает за новые знакомства и контакты. Это могут быть романы, в том числе и на расстоянии, обретение важных связей и обретение верных друзей. Астролог рекомендует не отказываться от поездок, а также не совершать сделок, пока не будет полной уверенности. Скорпионам важно избегать финансовых сделок, чтобы не терять накоплений, поддавшись влиянию со стороны.

Стрелец

Венера во втором доме гороскопа затронет финансовую составляющую жизни. Стрельцам необходимо сосредоточиться на делах, связанных с получением прибыли, однако получить награду за труды получится после 29 января. В период ретроградной Венеры астролог рекомендует еще раз свериться с планами, выполнить работу над ошибками и продолжать начатое, чтобы преуспеть в делах.

Козерог

Венера в 1 доме гороскопа дает красоту, хорошее настроение и возможность измениться внешне. Козероги смогут заняться своим образом, изменить образ жизни, не только пересмотреть планы, но и улучшить себя. Во время ретроградной Венеры возможны встречи из прошлого, к которым нужно быть готовыми на все 100. Козероги должны быть уверены в себе, чтобы преодолеть испытания.

Водолей

У Водолеев Венера будет в 12 доме уединения, когда представители Знака смогут работать дистанционно. Комфорт будет на первом месте, поэтому Водолеям важно прислушаться к себе и своим потребностям, чтобы работа приносила не только хороший доход, но и удовольствие. Не исключены контакты с деловыми партнерами из-за рубежа, когда Водолеи будут расширять бизнес и искать новых инвесторов.

Рыбы

У Рыб ретроградная Венера будет в 11 доме общения. Рыбы могут восстановить отношения с друзьями из прошлого или сойтись с бывшими партнерами. В период ретро-Венеры хорошо заниматься подготовкой к мероприятиям, а также нанимать новых сотрудников в свой бизнес. Астролог рекомендует Рыбам заняться улучшением, переделывать бизнес-планы, учитывая ситуацию, и идти в ногу со временем.