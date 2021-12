Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»

Первая криптовалюта фактически выступает альтернативой золоту для молодого поколения. Блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона, заявил миллиардер Рэй Далио.

Ray Dalio:Bitcoin is almost a younger generation’s alternative to gold. I believe in the blockchain technology; there’s going to be that revolution. But If it is a threat to governments, it will probably be outlawed in some places. https://t.co/IDCIt24zIg