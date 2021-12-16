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Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»

Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»


Первая криптовалюта фактически выступает альтернативой золоту для молодого поколения. Блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона, заявил миллиардер Рэй Далио.



В интервью MarketWatch основатель Bridgewater Associates призвал не держать лишь наличные деньги, которые «съедает инфляция», и для подстраховки сформировать «всепогодный» портфель. Он должен быть диверсифицирован по валютам, классам активов, странам и отраслям.


Определенную часть подобного портфеля может занимать биткоин. Далио сравнил его с золотом, «голубой фишкой» по отношению к фиату.


Миллиардер усомнился в том, что власти всех стран мира в итоге запретят первую криптовалюту. Он не нашел оснований ожидать ее включения в качестве резервного актива центробанками и крупными корпорациями.


Далио напомнил, что для диверсификации часть активов перевел в биткоин из-за его «условно расчетной ценности».


В ходе беседы миллиардер выразил опасения касательно возможного экономического спада на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. По мнению эксперта, это может произойти в случае повышения процентной ставки выше ожиданий рынка.


Напомним, по итогам заседания 14-15 декабря ФРС допустила по три повышения ключевой ставки в последующие два года.


Ранее Далио предсказал взятие регуляторами биткоина под контроль в случае его массового успеха.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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