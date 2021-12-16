Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»

Первая криптовалюта фактически выступает альтернативой золоту для молодого поколения. Блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона, заявил миллиардер Рэй Далио.

Ray Dalio：Bitcoin is almost a younger generation’s alternative to gold. I believe in the blockchain technology; there’s going to be that revolution. But If it is a threat to governments, it will probably be outlawed in some places. https://t.co/IDCIt24zIg — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 16, 2021

В интервью MarketWatch основатель Bridgewater Associates призвал не держать лишь наличные деньги, которые «съедает инфляция», и для подстраховки сформировать «всепогодный» портфель. Он должен быть диверсифицирован по валютам, классам активов, странам и отраслям.

Определенную часть подобного портфеля может занимать биткоин. Далио сравнил его с золотом, «голубой фишкой» по отношению к фиату.

Миллиардер усомнился в том, что власти всех стран мира в итоге запретят первую криптовалюту. Он не нашел оснований ожидать ее включения в качестве резервного актива центробанками и крупными корпорациями.

Далио напомнил, что для диверсификации часть активов перевел в биткоин из-за его «условно расчетной ценности».

В ходе беседы миллиардер выразил опасения касательно возможного экономического спада на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. По мнению эксперта, это может произойти в случае повышения процентной ставки выше ожиданий рынка.

Напомним, по итогам заседания 14-15 декабря ФРС допустила по три повышения ключевой ставки в последующие два года.

Ранее Далио предсказал взятие регуляторами биткоина под контроль в случае его массового успеха.

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