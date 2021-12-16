Россия и Таджикистан создадут общую систему ПВО

01:17 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 23712-8

Чтобы повысить надёжность охраны государственных границ в воздушном пространстве, Россия и Таджикистан договорились о создании совместной региональной системы ПВО. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Объединённая региональная система противовоздушной обороны России и Таджикистана создаётся как составная часть объединённой системы стран СНГ для повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе, отмечается в пояснении к документу.

Соответствующее соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля 2021 года. Оно заключается на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Для создания системы будет выделен отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.

Предполагается, что в мирное время система ПВО будет оповещать стороны о пролётах разведывательных космических средств и следить за соблюдением правил пересечения воздушными судами государственных границ двух стран и их полетами в приграничной 50-километровой полосе.





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Среди задач системы и «принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением порядка использования воздушного пространства сторон, а также используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов».

За координацию совместных действий войск объединённой системы и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, будет отвечать главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России.

Объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году, сейчас в ней участвуют Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Основная задача системы — обеспечение охраны границ стран СНГ в воздушном пространстве, совместный контроль за порядком его использования и взаимное оповещение сторон о воздушно-космической обстановке.

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