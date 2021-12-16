С бодайбинца взыскали три миллиона долга за купленное у оптового поставщика мясо

В Бодайбо судебные приставы взыскали задолженность с индивидуального предпринимателя по договору поставки в пользу новосибирского оптового поставщика мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Арбитражный суд Новосибирской области установил, что бодайбинец, покупая мясо у поставщика, не оплатил товар по ранее заключенному договору. Суд вынес решение о взыскании задолженности по поставке и неустойки на общую сумму в размере трех миллионов рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам. Приставы вручили должнику требование об исполнении долговых обязательств в установленный законом пятидневный срок.

Валентина Боровская, врио начальника отделения судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам:

—Задолженность погашена не была. Судебными приставами обращено взыскание на денежные средства на расчетном счете индивидуального предпринимателя. Таким образом, права взыскателя восстановлены.



Деньги перечислены оптовому поставщику мясной продукции. Исполнительное производство окончено.