Сбер рассказал о цифровой трансформации бизнеса и запросах на профнавыки

Эксперты Байкальского банка Сбербанка приняли участие в образовательном форуме «Бизнес в когниктивном мире: цифровая трансформация». Мероприятие было организовано Центром «Мой бизнес» и Байкальской Международной школой бизнеса ИГУ, представители Сбера - были приглашены в качестве участников дискуссии на темы «Цифровая и сетевая трансформация» и «3D* предпринимательство», сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Для предпринимателей Иркутской области и студентов-выпускников иркутских вузов лекцию по теме развития бизнеса в регионах РФ и цифровым трендам в отраслях экономики провел ординарный профессор Высшей школы экономики (Москва) Геннадий Константинов. Консультант в области стратегического менеджмента и корпоративного управления и автор научных трудов, посвященных стратегическому мышлению в современных реалиях рыночной экономики, на практических примерах представил будущим предпринимателям анализ цифровой трансформации мировых брендов, рассказал о принципах работы так называемых «цифровых двойников» и их интеграции в бизнес-структуры.

Геннадий Константинов:

— Сегодня крайне важно не просто констатировать изменения в бизнес-процессах, важно уметь видеть будущее, понимать изменения и их смысл. Опаздывать в освоении цифровизации в настоящее время крайне непредусмотрительно - нужно «бежать» еще быстрее. Примером трансформации бизнеса сегодня является его все большее движение в сторону создания бизнеса сетевого. И ряд крупных мировых компаний сейчас очень активно демонстрируют платформенную модель бизнеса, в том числе АВИТО, Сбер и другие. Чтобы меняться, нужно развивать у себя мышление, и создавать интеллектуальное предпринимательство.

О трансформации компетенций персонала в условиях цифровизации на примере особенностей кадровой работы в Сбербанке, участникам Образовательного форума рассказала Юлиана Рога, директор Центра развития талантов Байкальского банка Сбербанка. Особой темой дискуссии форума стал вопрос «как удержать компетентных и востребованных людей в регионе».c





Юлиана Рога:

— Современному работнику - специалисту, будь он молодым или опытным, интересна всегда не только материальная мотивация вознаграждения труда, человеку всегда важна еще и возможность роста, возможность развития своих способностей и навыков, возможность интересной жизни. Организации, это понимающие, создают своим профессионалам именно такие условия. В Сбербанке, например, в настоящее время работает целая система поддержки специалистов — начиная от социальных гарантий и заканчивая разнообразной внерабочей атмосферой, будь то игра в КВН, спортивная культура, организация бытовых вопросов, поддержка здоровья или волонтерство, и этот список можно долго продолжать. Из таких компаний, проявляющих искренний интерес к своему сотруднику, специалисты не уходят, они ценят свое место работы. И мы видим, как многие бизнес-компании сейчас действительно строят свою работу именно таким образом.

Ольга Кочкина, руководитель направления по внедрению проектов Управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка, на образовательном форуме рассказала о запросах регионального бизнеса ,возникающих в процессе цифровой трансформации. Сбер в настоящее время создал целую экосистему сервисов, направленных по поддержку коммерческих структур и предпринимательства регионов.



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