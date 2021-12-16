Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров

Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров


Группа сенаторов США направила главе Минфина Джанет Йеллен письмо с призывом до конца 2021 года предоставить неофициальное руководство или информацию касательно требований к отчетности «брокеров» криптоиндустрии после принятия инфраструктурного плана.


Обращение подписали Роб Портман, Марк Уорнер, Майком Крэпо, Кирстен Синема, Пэт Туми и Синтия Ламмис.


В ноябре президент Джо Байден подписал упомянутый закон. Среди прочего он допускает обязательство майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед Налоговой службой о деятельности своих пользователей.


В августе СМИ сообщили, что в Минфине не намерены широко трактовать определение «брокер» в отношении участников криптоиндустрии.


При необходимости сенаторы готовы предложить поправки, уточняющие в инфраструктурном плане определение «брокера».


«Цифровые активы могут сыграть важную роль в технологическом преобразовании определенных секторов. Четкие руководящие принципы касательно требований к налоговой отчетности важны для участников экосистемы», — говорится в сообщении.


Напомним, требования законопроекта в принятом виде технически неосуществимы. Документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.


Ранее Ламмис и Туми вместе с коллегой Роном Уайденом предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана, но соответствующая поправка не получила единогласную поддержку.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн
Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн
Reddit подала заявку на проведение IPO
Reddit подала заявку на проведение IPO
СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства
СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства
Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000
Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000
Криптоинвестор Кэти Хаун покинет Andreessen Horowitz ради собственного проекта
Криптоинвестор Кэти Хаун покинет Andreessen Horowitz ради
Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров
Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров
Житель Заларинского района украл и убил четырех лошадей ради еды
Житель Заларинского района украл и убил четырех лошадей ради еды
В Приангарье завершается работа над стратегией социально-экономического развития
В Приангарье завершается работа над стратегией
В Черемховском районе благодаря пожарному извещателю из горящего дома спаслась многодетная семья
В Черемховском районе благодаря пожарному извещателю из горящего дома
Иркутянам предлагают приобрести голубые ели в кашпо в Горзеленхозе
Иркутянам предлагают приобрести голубые ели в кашпо в Горзеленхозе
Иркутский драмтеатр представил премьеру «Кое-что о том самом и не только»
Иркутский драмтеатр представил премьеру «Кое-что о том самом и не
Сбер рассказал о цифровой трансформации бизнеса и запросах на профнавыки
Сбер рассказал о цифровой трансформации бизнеса и запросах на

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына

Еще по теме

Байден подписал инфраструктурный план без поправок о криптовалютах
В Конгрессе США пройдут слушания по «демистификации криптовалюты»
В Конгрессе США предложили изменить определение брокера в инфраструктурном плане
Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана