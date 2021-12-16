Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров

Группа сенаторов США направила главе Минфина Джанет Йеллен письмо с призывом до конца 2021 года предоставить неофициальное руководство или информацию касательно требований к отчетности «брокеров» криптоиндустрии после принятия инфраструктурного плана.

Обращение подписали Роб Портман, Марк Уорнер, Майком Крэпо, Кирстен Синема, Пэт Туми и Синтия Ламмис.

В ноябре президент Джо Байден подписал упомянутый закон. Среди прочего он допускает обязательство майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед Налоговой службой о деятельности своих пользователей.

В августе СМИ сообщили, что в Минфине не намерены широко трактовать определение «брокер» в отношении участников криптоиндустрии.

При необходимости сенаторы готовы предложить поправки, уточняющие в инфраструктурном плане определение «брокера».

«Цифровые активы могут сыграть важную роль в технологическом преобразовании определенных секторов. Четкие руководящие принципы касательно требований к налоговой отчетности важны для участников экосистемы», — говорится в сообщении.

Напомним, требования законопроекта в принятом виде технически неосуществимы. Документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.

Ранее Ламмис и Туми вместе с коллегой Роном Уайденом предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана, но соответствующая поправка не получила единогласную поддержку.



