Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Певец Сергей Жуков после первого развода не верил девушкам. 45-летний музыкант поделился подробностями семейной жизни с бывшей солисткой группы «Сливки». Сергей Жуков признался, что целый год проверял избранницу, прежде чем вступил с ней в брак. Сергей расстался с первой женой Еленой Добынко вскоре после рождения дочери Александры. Несмотря на то, что певца окружало много красивых женщин, он опасался, что не сможет построить личную жизнь. «Я находился в том самом настроении и положении, когда тебе 30, и первый брак не удался. При это ты отлично понимаешь, что твой поиск уже не будет таким, как когда ты просто был молодым и выбирал помоложе и покрасивее. Начинаешь думать совсем про другое. Уже понимаешь, что огромное количество девчонок будут рады встречаться с тобой и создать семью только потому что ты Сережа Жуков», — рассказал музыкант. Сейчас солист группы «Руки вверх!» счастлив в браке с певицей Региной Бурд. Но после знакомства с будущей избранницей музыкант опасался связывать с ней жизнь. Сергея смущало то, что Регина тоже артистка. По словам Жукова, друзья отговаривали его от этих отношений. Многие говорили о том, что девушки часто попадают в шоу-бизнес через постель. Исполнитель хита «Крошка моя» в первый год романа внимательно следил за возлюбленной.Сергей Жуков с женой «Я ждал, когда она проявит свою гадкую сущность. Думал, может, матом будет ругаться или напьется. Все 16 лет вообще не пьет. Максимум один бокал шампанского на день рождения. Дальше ждал, когда начнет просить бабки. Что-то не происходит и не происходит. Самым умопомрачительным для меня стал один случай. Утром приехал курьер, я говорю: «Регин, возьми там деньги в джинсах, отдай». Она приходит, приносит джинсы и говорит: «Я не могу залезть к тебе в карман». И до сих пор она не лазит ко мне в карманы. Где такую найти женщину?» — отметил Жуков. Ради возлюбленного Регина отказалась от сольной карьеры всего через год после ее начала и посвятила себя семье. По словам Жукова, девушку не хотели отпускать из группы. Бурд активно выступала на концертах и фестивалях, была узнаваемым лицом. Продюсер коллектива Евгений Орлов не мог сделать этот шаг быстро. Сергей предлагал найти ей замену. «Я сказал: «Давайте договоримся. Когда она должна доработать, я помогу найти девушку на замену, подготовлю ее». Регина забеременела. Уже стало понятно, что через какое-то время она не сможет гастролировать», — рассказал Жуков. Впрочем, певица не обиделась на мужа. По словам музыканта, у Регины не было перспектив в группе «Сливки». «Регина понимала, что она не солист. Она больше занималась танцами и, конечно, там была лидер Карина. И она понимала, что через какое-то время ей пришлось бы уйти. Слава Богу, что она ушла не в какую-то другую группу, а в семейную жизнь», — пояснил артист. Жукову приходилось идти на крайние меры, он даже был готов выкупить девушку. «Я пытался объяснить, что не могу позволить своей жене ездить в положении на гастроли. Был человек, который предложил мне ее выкупить и просил что-то под миллион долларов. Я сказал: «Друзья, мне, конечно, не жалко за такую женщину никаких денег, но вы что, с ума сошли? Мы что, товар покупаем?»» - возмутился музыкант. Сейчас Жуков и Бурд воспитывают троих детей - дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Артист признался, что мечтает о пополнении в семье. «Я ни секунды не сомневался, что это мой человек. Мы садимся и думаем, а почему и не родить четвертого ребенка? У нас нет такого, что мы свою программу выполнили, а дальше каждый занят своим бизнесом. Мы хотим строить свою семью дальше», — рассказала Жуков в YouTube-шоу «Алена, блин!».