Серверы игры GTA Online на Xbox 360 и Playstation 3 закрываются





Похоже, что количество игроков в GTA Online на Xbox 360 и Playstation 3 снизилось до того уровня, когда Rockstar становится нецелесообразно держать сервера. Разработчики Grand Theft Auto V завтра, 16 декабря, окончательно закрывают серверы GTA Online на консолях Xbox 360 и Playstation 3, что анонсировали еще летом этого года.

Закрытие серверов GTA Online на Xbox 360 и Playstation 3 никак не скажется на одиночной игре Grand Theft Auto V для этих консолей. Игроки смогут и дальше играть в одиночный проект, без ограничений.

Напомним, что Xbox 360 и Playstation 3 — это первые платформы, где состоялся релиз Grand Theft Auto V. Игра вышла на этих приставках 17 сентября 2013 года, после чего, через год, она добралась до Xbox One и Playstation 4.

Тем временем, GTA Online на Xbox One, Playstation 4 и PC получила сегодня обновление «Контракты», которое добавляет цепь сюжетных заданий, связанных с Доктором Дре.