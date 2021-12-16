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Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу

Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Певица Маша Распутина отправила дочь на работу к известному дизайнеру. Артистка пристроила свою дочь Марию Захарову на работу к дизайнеру Анике Керимовой. Как отметила Керимова, исполнительница очень переживает из-за последних эфиров на телевидении, где дочь опозорила ее на всю страну. Керимова решила оказать помощь в такой непростой момент. Теперь Мария Захарова будет трудиться в ее Доме моды. Она станет менеджером по работе с VIP-клиентами.
Дочка Маши Распутиной «Рабочий график — с 11 до 22 часов. Два выходных в неделю. Зарплата достойная, плюс процент от продаж. У Маши, кстати, прекрасная внешность, она молодая, у нее хороший вкус. Думаю, что у нее все получится. А потом, глядишь, сама станет дизайнером», сказала Аника Керимова. Напомним, что Мария Захарова в студии программы «Прямой эфир» у телеведущего Андрея Малахова негативно отзывалась о своей матери. Она отмечала, что родительница измывается над ней, сообщает «СтарХит».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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