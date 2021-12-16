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Скончался директор гимназии №25 Иркутска Владимир Безденежных

Скончался директор гимназии №25 Иркутска Владимир Безденежных

15 декабря на 68-м году ушёл из жизни бессменный директор гимназии №25 Иркутска Владимир Владимирович Безденежных. Он возглавил это учебное заведение с момента основания в 1982 году и до последнего дня оставался его руководителем. Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник просвещения, кандидат психологических наук. Прощание с Владимиром Безденежных состоится 18 декабря 2021 года с 13:00 до 14:00 в зале ГРАНД-РИТУАЛ на Смоленском кладбище, Култукский тракт, 1/6.

Владимир Владимирович Безденежных родился 9 октября 1954 года в Иркутске. В 1972 году окончил среднюю школу №3, в 1977 году — Иркутский пединститут иностранных языков имени Хо Ши Мина по специальности английский и немецкий языки. С 1978 года по 1981 год работал учителем английского языка школы №22 города Иркутска, с 1982 по 2021 год — директором гимназия № 25 Иркутска и учителем английского языка, имел высшую квалификационную категорию.

С 1996 по 2005 год являлся членом Совета директоров образовательных учреждений Иркутска, с 1990 по 2000 годы был председателем ГЭК на факультете английского языка, восточных языков ИГЛУ, с 2010 по 2021 годы являлся председателем ГЭК по защите выпускных квалификационных работ по направлению «Психолого-педагогическое образование» Иркутского государственного университета. С 1999 по 2003 годы являлся членом областной избирательной комиссии, с 2006 по 2009 года был членом экспертного совета управления образования комитета по делам горожан администрации города Иркутска.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Психологическое обеспечение управленческой деятельности директора инновационной школы». С 1976 по 1996 год неоднократно находился в служебных командировках по вопросам образования в Польше, Великобритании, Чехословакии, Мексике и США.

Автор более 70 печатных работ по обновлению содержания образования и вопросам управления. Владимиру Безденежных были вручены нагрудный знак «Отличник просвещения», знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью», медаль «За верность профессии», медаль «Лучшие люди России», Золотая Звезда Ордена «За заслуги в науке и образовании», почетное звание члена-корреспондента национального фонда «Поддержка и развитие науки и образования».

Коллектив редакции IRK.ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Бежденежных .

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По материалам: irk

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