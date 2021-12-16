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СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства

СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства


Компания Huawei делилась данными о китайских и иностранных пользователях с правительством КНР. До 2020 года презентации с подробным описанием технологий отслеживания хранились в открытом доступе на сайте компании, пишет The Washington Post.


Согласно утекшим документам, Huawei помогала властям анализировать голосовые записи, сравнивая их с большой базой данных «голосовых отпечатков». Предполагается, что Китай использовал этот инструмент в целях обеспечения госбезопасности, в том числе для поиска инакомыслящих в вопросах Тайваня и Гонконга, а также этнических отношений.


Сценарии использования системы распознавания голоса. Данные: The Washington Post.

На другом слайде показана комплексная система наблюдения за тюрьмами. По всей видимости, ее использовали в исправительных колониях Внутренней Монголии, провинции Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурском автономном районе.


Другая технология отслеживания, упомянутая в документах, определяет местонахождение «политических деятелей» с помощью их электронных устройств. По данным СМИ, ее до сих пор используют в Гуандуне — самой густонаселенной провинции Китая.


Система отслеживания пользователей с помощью их устройств. Данные: The Washington Post.

Также в документе содержится информация об использовании технологии наблюдения Huawei в Синьцзяне с 2017 года. Система распознавания лиц помогла поймать «ряд подозреваемых в совершении преступлений», говорится в слайдах.


Система распознавания лиц, используемая полицией Синьцзяна. Данные: The Washington Post.

Журналисты признали, что не могут подтвердить авторство слайдов, однако они были опубликованы на общедоступном веб-сайте Huawei и до недавнего времени любой желающий мог получить к ним доступ.


По словам представителя Huawei, компания «ничего не знает о проектах, упомянутых в отчете Washington Post», и она предоставляет «услуги облачной платформы, соответствующие общепринятым отраслевым стандартам».


Напомним, в ноябре выяснилось, что Китай использует технологии биометрической идентификации против «опасных журналистов».


В мае программист-инженер рассказал о тестировании на жителях Синьцзяна системы распознавания эмоций в полицейских участках.


В июле США ввели санкции против китайских ИИ-компаний за нарушение прав уйгуров.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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