СМИ сообщили о планах ЦБ РФ запретить инвестиции в криптовалюты

Банк России намерен запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков финансовой стабильности в связи с ростом числа транзакций с цифровыми активами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два близких к регулятору источника.

По данным СМИ, сейчас ЦБ РФ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Один из собеседников издания заявил, что в случае принятия инициативы ограничения не коснутся владельцев приобретенных ранее активов.

Другой близкий к регулятору источник сказал, что позиция центробанка - «полный отказ» от всех криптовалют.

В ЦБ заявили, что озвучат свое отношение к этому вопросу в специальном отчете.

Напомним, в российском центробанке последовательно выступают против криптовалют.

В сентябре ЦБ отнес операции с биткоин-обменниками к потенциально подозрительным и рекомендовал банкам обратить на них повышенное внимание и даже блокировать в случае подозрений на отмывание средств.

https://forklog.com/yuristy-otsenili-ugrozu-novyh-rekomendatsij-banka-rossii-dlya-bitkoin-obmennikov/

В ЦБ также выступили против доступа неквалифицированных инвесторов к криптоактивам, использования их для платежей внутри страны и назвали вложения россиян в биткоин потенциально значимой проблемой.

https://forklog.com/eksperty-anonsirovannye-zaprety-so-storony-tsb-rf-udaryat-po-bitkoin-obmennikam-i-majneram/

В ноябре центробанк выпустил отчет, в котором оценил ежегодный объем операций россиян с криптовалютами в около $5 млрд.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии, включая полный запрет на инвестиции в криптоактивы.