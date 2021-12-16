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СМИ сообщили о планах ЦБ РФ запретить инвестиции в криптовалюты

СМИ сообщили о планах ЦБ РФ запретить инвестиции в криптовалюты


Банк России намерен запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков финансовой стабильности в связи с ростом числа транзакций с цифровыми активами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два близких к регулятору источника.


По данным СМИ, сейчас ЦБ РФ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Один из собеседников издания заявил, что в случае принятия инициативы ограничения не коснутся владельцев приобретенных ранее активов. 


Другой близкий к регулятору источник сказал, что позиция центробанка - «полный отказ» от всех криптовалют.


В ЦБ заявили, что озвучат свое отношение к этому вопросу в специальном отчете.


Напомним, в российском центробанке последовательно выступают против криптовалют. 


В сентябре ЦБ отнес операции с биткоин-обменниками к потенциально подозрительным и рекомендовал банкам обратить на них повышенное внимание и даже блокировать в случае подозрений на отмывание средств.


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В ЦБ также выступили против доступа неквалифицированных инвесторов к криптоактивам, использования их для платежей внутри страны и назвали вложения россиян в биткоин потенциально значимой проблемой.


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В ноябре центробанк выпустил отчет, в котором оценил ежегодный объем операций россиян с криптовалютами в около $5 млрд.


Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии, включая полный запрет на инвестиции в криптоактивы.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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