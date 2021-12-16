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Социальные сети помогают показать красоту школьного предмета

Социальные сети помогают показать красоту школьного предмета

Геннадий Старунов, учитель ОБЖ школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова (г. Москва), считает, что визуализация образовательного контента помогает ученикам усваивать информацию. 
 
В эфире программы «Образовательная среда» педагог рассказал о своем образовательном блоге, где он пишет о безопасности жизнедеятельности, уходя от формата школьных конспектов.

«Существует много конструктивной критики, связанной с ОБЖ. И я согласен с ней. Разговаривая со школьниками и студентами вузов, многие из них отмечают, что урок ОБЖ сводился к конспектам, сборке/разборке автомата Калашникова, надеванию/снятию противогаза и общевойскового защитного комплекта. Поэтому я и создал свой блог, где решил показывать красоту своего предмета, в первую очередь используя мощный визуал. Говорят, что современные дети не могут дочитать массивный текст до конца. Но мой блог доказывает обратное – они могут. Нужно выбрать простой заголовок, красивую фотографию и убрать всю воду из текста», – рассказывает преподаватель.

Геннадий Старунов считает, что предмет ОБЖ призван дать информацию об актуальной безопасности. Он отмечает, что его предмет – это интеграционная дисциплина. В ней есть все: и математика, и химия, и физика, и биология, и психология.

«У меня есть статистика: 25 000 тысяч подписчиков, из них 75 процентов – мамы. Они вместе с детьми проходят материал. Я рассматриваю актуальные темы по безопасности. Смотрю, что сообщается в новостях, например нападение собаки, и далее связываюсь со специалистами и даю понятную инструкцию, алгоритм действий. И такие актуальные темы – ситуации, в которые может попасть любой человек, – очень интересны людям», – говорит учитель.
# Общество
По материалам: edu.ru

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