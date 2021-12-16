Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели DayZ показали свой движок нового поколения — Enfusion Engine

Создатели DayZ показали свой движок нового поколения — Enfusion Engine


Студия Bohemia Interactive анонсировала свой движок нового поколения, который получил название Enfusion Engine. Он станет основным для проектов чешской студии на ближайшие годы.

Разработчики отмечают, что Enfusion Engine даст возможность студии создавать именно такие игры, которые они хотят:

Никакой другой движок, который сейчас есть на рынке, не дает возможность нам создавать игры, которые мы хотим. Например, симуляторы с детальной физикой, работающие с огромными открытыми мирами, которые игроки и сообщество могут легко настроить. В этом ничего не изменилось. Однако наш устаревший движок Real Virtuality, используемый, например, в Arma 3, все больше и больше выходит за рамки своих технологических ограничений. Enfusion [новый движок] готов встретить технологические вызовы будущего и он сформирует форму наших игр в следующее десятилетие.

Новый движок Enfusion Engine изначально настроен на мультиплатформенную работу, что указывает на планы разработчиков выпускать свои проекты, в будущем, на PC и консолях одновременно. Отдельный упор в работе движка разработчики делают на его удобстве для моддеров.


Watch this video on YouTube

Как отмечает студий Bohemia Interactive, в течение 4 лет команда уже работает над новым движком, и это флагманский проект для компании, с точки зрения инвестиций.









# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только
Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет
За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет
Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке
Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый трейлер
Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог Богомолова): чем запомнился предновогодний ужин Tatler со звездами
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог

Еще по теме

Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»
Fortnite стала первой игрой, которая использует Unreal Engine 5
На российском рынке вскоре появится внедорожник Renault Koleos
Quake II получила поддержку RTX