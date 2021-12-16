Создатели DayZ показали свой движок нового поколения — Enfusion Engine





Студия Bohemia Interactive анонсировала свой движок нового поколения, который получил название Enfusion Engine. Он станет основным для проектов чешской студии на ближайшие годы.

Разработчики отмечают, что Enfusion Engine даст возможность студии создавать именно такие игры, которые они хотят:

Никакой другой движок, который сейчас есть на рынке, не дает возможность нам создавать игры, которые мы хотим. Например, симуляторы с детальной физикой, работающие с огромными открытыми мирами, которые игроки и сообщество могут легко настроить. В этом ничего не изменилось. Однако наш устаревший движок Real Virtuality, используемый, например, в Arma 3, все больше и больше выходит за рамки своих технологических ограничений. Enfusion [новый движок] готов встретить технологические вызовы будущего и он сформирует форму наших игр в следующее десятилетие.

Новый движок Enfusion Engine изначально настроен на мультиплатформенную работу, что указывает на планы разработчиков выпускать свои проекты, в будущем, на PC и консолях одновременно. Отдельный упор в работе движка разработчики делают на его удобстве для моддеров.

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Как отмечает студий Bohemia Interactive, в течение 4 лет команда уже работает над новым движком, и это флагманский проект для компании, с точки зрения инвестиций.