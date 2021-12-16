Станислав Садальский жестко прошелся по Прокловой за рассказы об интиме в детстве

70-летний артист Стас Садальский считает, что молодые заряжают энергией. Актер фильма «О бедном гусаре замолвите слово» пристыдил кинозвезд, которые в интервью на телешоу рассказывают интимные подробности своей личной жизни. Стас уверен, что такое поведение недопустимо. Он также считает, что общение с коллегами-артистками плохо влияет на его здоровье, поэтому предпочитает проводить время с молодежью. «Надо общаться с молодыми – только с ними. С теми, кто годится тебе в дети. Ровесники не доведут до добра, выйдешь от них больной и старенький. Молодые – они заряжают, они продлевают жизнь. Нет, совсем не надо прикидываться юным, делать татухи, бросаться модными словами и слушать рэп. Это как раз выглядит смешно и жалко. А старухи сидят и рассказывают сказки на ТВ, как они давали, в юном возрасте... Дуры, детей бы постеснялись!» — возмутился Садальский. Большинство пользователей поняли, о ком идет речь. «Намек поняли, Станислав Юрьевич. Елена П. на очередном ток-шоу денежку зарабатывает из последних сил!» — написали они. «А другая? Им дуэтом надо песню петь «А тому ли я дала»», — посмеялся Садальский, но не уточнил, кого именно имеет ввиду.Елена Проклова «Елена П» — это Елена Проклова. Звезда фильма «Будьте моим мужем» откровенно рассказала о домогательствах известного режиссера и актера, не назвав его имени. Многие сделали вывод, что речь идет об Олеге Табакове. Разразился скандал. Актрису стали осуждать и критиковать. Это не остановило Елену. Она продолжает делиться интимными подробностями личной жизни. Накануне Проклова сделала новое резонансное признание. Актриса впервые подробно рассказала о своей связи с Табаковым. Звезда также упрекнула его вдову Марину Зудину. Поклонники Садальского напомнили о том, что он близко общается с 68-летней Татьяной Кравченко, звездой сериала «Сваты», и 81-летней Людмилой Максаковой, народной артисткой России. Станислав оправдал их дружбу. «Это святое. Они молчат как партизаны», — заверил он.