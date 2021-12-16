Стиль зумеров и тиктокеров: яркие цвета для уверенности в себе и копна кудрей — из чего состоит образ Яры Шахиди

Вадим Карасев

Продолжаем знакомиться с известными и влиятельными представителями поколения зумеров, и сегодня предлагаем оценить яркий стиль 21-летней актрисы и активистки Яры Шахиди. Ее все знают в первую очередь по роли в сериале "Черная комедия" — ситком многократно номинировался на "Эмми" и был отмечен "Золотым глобусом" в актерской категории (его получила Трейси Эллис Росс). Гражданский активизм Яры хвалили Меган Маркл и Мишель Обама. Чем еще известна Яра и как она стала ролевой моделью для поколения Z, рассказываем в нашем материале.





Яра Шахиди













Яра Шахиди родилась в смешанной семье: у ее отца иранские корни, а в роду матери были афроамериканцы и представители коренного народа США чокто. К своему культурному наследию Яра относится с должным пиететом и нередко подчеркивает его в своих образах, примеры чего мы увидим ниже.

Как и многие знаменитые зумеры, свою карьеру Яра начала еще в детстве. Ее дебютом в полнометражном кино стала роль в фильме "Представь себе" — партнером девятилетней Яры там стал Эдди Мерфи, один из самых прославленных комедийных актеров США.





Яра Шахиди и Эдди Мерфи в фильме "Представь себе"

Но знаковым для карьеры актрисы стал ситком ABC "Черная комедия", в котором она сыграла роль Зоуи Джонсон. Публике и критикам юная героиня сразу пришлась по душе. В декабре 2014 года Яра выиграла премию NAACP Image Award в категории "Лучшая женская роль второго плана в комедии".





Яра Шахиди в сериале "Черноватый"

Три года спустя Шахиди получила и спин-офф, который был посвящен уже именно ее героине — сериал "Повзрослевшие". Ситком рассказывал о жизни Зоуи Джонсон после того, как она поступила в колледж и начала самостоятельную жизнь. Ну а сама Яра стала желанной героиней светской хроники и новой звездой для подростков.





Яра Шахиди на афише сериала "Повзрослевшие"

Для выходов Шахиди часто выбирает яркие вещи, которые всегда эффектно смотрятся на смуглых красавицах, и не боится пестрых принтов и узоров даже в вечерних нарядах, в чем можно увидеть отсылку и к традиционной одежде народов Африки.

Яра отмечала, что всегда ищет вещи, которые способствуют самовыражению:

Мне нравятся яркие цвета. Они помогают мне чувствовать, что меня заметят. Часто моя одежда помогает мне обрести уверенность еще прежде, чем я сама смогу обрести уверенность в себе.

Вещи в ее совместной коллекции с adidas тоже были сплошь покрыты затейливыми узорами.









































Модные образы актрисы часто связаны и с ее активизмом. Например, Яра отмечала, что свою гражданскую позицию она пытается выражать и через искусство, например, выбирая определенные роли. Так было и на Met Gala этого года — Шахиди пришла в образе Жозефины Бейкер, легендарной американо-французской танцовщицы и певицы, которая поддерживала борьбу за гражданские права темнокожих, а во время Второй мировой войны работала на движение Сопротивления и разведку.





Яра Шахиди в образе Жозефины Бейкер

При этом нельзя не заметить, что стиль актрисы довольно консервативен, и она иногда даже выглядит старше своего возраста — контраст особенно заметен на тех фото, когда Яра еще была подростком. Склонность к "взрослой" одежде актриса подтверждала и сама.

Я часто ношу вещи, которые слишком консервативны для подростка. Я лучше надену брюки, блейзер, рубашку и оксфорды,

— говорила Шахиди.





























Яра отмечала, что оставаться верной своему вкусу ее научила актриса Керри Вашингтон:

Она научила меня, что молодая актриса не должна менять себя, свои ценности или мораль для какой-то роли или имиджа, потому что то, что действительно подлинно, это когда кто-то верен себе.









Подчеркнуть свое происхождение Яра часто стремится и за счет бьюти-образов. Например, она часто появляется на дорожках с естественной укладкой — копной черных кудрей. Известно, что многие темнокожие женщины распрямляли свои волосы в угоду западным стандартам красоты, так что в последние годы естественная красота волос стала настоящим символом борьбы сообщества за право на самобытность и знаком уважения к своей культуре.













Даже когда Яра экспериментирует с укладкой, она стремится подчеркнуть национальную эстетику: например, добавить афрокосички или заплести характерные косы, которые были распространенной прической у индейцев.









Впрочем, запомнилась Шахиди публике не только своими образами — многие модные издания называли ее и настоящей ролевой моделью для подрастающего поколения.

В 16 лет актриса вместе с организацией Young Women's Leadership Network основала "Клуб Яры", который помогает учащимся из малообеспеченных общин получить доступ к лучшему образованию.













Каждый, кто переживает смятение и кризис, просто знайте, что есть сообщество девушек, которые поддержат вас, — я одна из них. Вы не одиноки,

— говорила Яра о своей инициативе.

Сама Шахиди в то время тоже совмещала карьеру и учебу. Когда Яра начала сниматься в "Повзрослевших", она, как и ее героиня, поступила в колледж на факультет социологии. Активизм Шахиди был замечен и бывшей первой леди США Мишель Обамой, которая потом написала ей рекомендательное письмо в Гарвардский университет. В 2019 году Меган Маркл сделала Яру одной из героинь для обложки британского Vogue, приглашенным редактором которого она была.





Яра Шахиди (в правом нижнем углу)

В этом году Яра стала глобальным амбассадором Dior, а также примкнула и к кампании Dior Stand with Women, лицами которой также стали Натали Портман и Шарлиз Терон.





Глобальные цели Яры выходят за пределы феминизма — юная актриса смело говорит о своих масштабных идеях, за что в прессе ее часто называют "самым вдохновляющим представителем поколения Z".

Сегодня политики, принимая решения, не думают о том, на кого они влияют, они думают теоретически, в категориях налоговых льгот и денег. Но деньги — это не люди, мы — люди. Цель моей деятельности — вернуть человеческое в человечество,

— заявляла Шахиди.









А вам нравится эта актриса?

Надя Бесчетникова