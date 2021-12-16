Суд в Китае отклонил иск на 278 BTC из-за «антиобщественного» контракта

Пекинский суд признал контракт на добычу биткоина недействительным и отклонил ходатайство истца о выплате ответчиком компенсации в 278 BTC, следует из судебного решения.

В мае 2019 года Fengfu Jiuxin Company подписала соглашение с Zhongyan Zhichuang Company о майнинге криптовалюты. Последняя обязалась купить, установить и эксплуатировать оборудование, а Fengfu перечислила ей по договору10 млн юаней (~$1,56 млн).

В исполнение соглашения Zhongyan перевела компании в качестве дохода от добычи криптовалюты 18,3463 BTC (~$901 760), но затем прекратила выплаты.

Fengfu подала в суд, требуя обязать ответчика заплатить 278,1654976 BTC (~$13,67 млн). В эту сумму вошли неполученные доходы и компенсация за оборудование.

Судья заявил, что майнинг потребляет много электроэнергии и приводит к увеличению углеродных выбросов — это не способствует развитию реальной экономики и противоречит целям Китая в области экологии. Также, по его мнению, компании знали при заключении контракта, что соответствующие ведомства "ясно запретили" связанные с биткоином транзакции.

В решении судья признал договор противоречащим общественным интересам и незаконным, положения которого не подлежат юридической защите.

Напомним, в сентябре Народный банк Китая совместно с девятью госучреждениями опубликовал заявление, в котором отнес операции с криптовалютами к незаконной финансовой деятельности.

СМИ сообщили, что профильные ведомства приступили к изучению возможностей уголовного преследования майнеров и трейдеров.