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Суд в Китае отклонил иск на 278 BTC из-за «антиобщественного» контракта

Суд в Китае отклонил иск на 278 BTC из-за «антиобщественного» контракта


Пекинский суд признал контракт на добычу биткоина недействительным и отклонил ходатайство истца о выплате ответчиком компенсации в 278 BTC, следует из судебного решения.


В мае 2019 года Fengfu Jiuxin Company подписала соглашение с Zhongyan Zhichuang Company о майнинге криптовалюты. Последняя обязалась купить, установить и эксплуатировать оборудование, а Fengfu перечислила ей по договору10 млн юаней (~$1,56 млн).


В исполнение соглашения Zhongyan перевела компании в качестве дохода от добычи криптовалюты 18,3463 BTC (~$901 760), но затем прекратила выплаты.


Fengfu подала в суд, требуя обязать ответчика заплатить 278,1654976 BTC (~$13,67 млн). В эту сумму вошли неполученные доходы и компенсация за оборудование.


Судья заявил, что майнинг потребляет много электроэнергии и приводит к увеличению углеродных выбросов — это не способствует развитию реальной экономики и противоречит целям Китая в области экологии. Также, по его мнению, компании знали при заключении контракта, что соответствующие ведомства "ясно запретили" связанные с биткоином транзакции.


В решении судья признал договор противоречащим общественным интересам и незаконным, положения которого не подлежат юридической защите.


Напомним, в сентябре Народный банк Китая совместно с девятью госучреждениями опубликовал заявление, в котором отнес операции с криптовалютами к незаконной финансовой деятельности.


СМИ сообщили, что профильные ведомства приступили к изучению возможностей уголовного преследования майнеров и трейдеров.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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