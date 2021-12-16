Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, чем занимается ее старшая дочь от Александра Жулина. Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка — дважды мама. От тренера Александра Жулина у спортсменки есть дочь. Саша недавно открыла свой бизнес. Татьяна Навка, конечно же, финансово помогла наследнице запустить дело. Однако дочь олимпийской чемпионки пообещала вернуть маме все деньги. При этом, Александра Жулина еще учится в МГИМО. Девушка уже на четвертом курсе. И она серьезно относится к своему образованию.Татьяна Навка с дочерью Сашей «Дочь учится на четвертом курсе в МГИМО, на факультете МЭО, и совсем недавно открыла свой бизнес. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта. Мы арендовали точку в «Депо» — корнер с вьетнамской кухней «Bô». Фокус в нем сделан на Bubble Tea (модный напиток на основе чая с различными добавками) — это очень популярный за границей напиток, о котором в нашей стране пока мало кто знает. Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит — как настоящий предприниматель», — рассказала Татьяна Навка в интервью «Телепрограмме». Напомним, Саша появилась на свет 2 мая 2000 года в браке спортсменки с тренером по фигурному катанию Александром Жулиным. Пара была вместе с 1994 года. В 2010 году супруги официально объявили о разводе. Татьяне Навка и Александру Жулину удалось сохранить хорошие отношения. Фигуристка не препятствовала встречам дочери с ее отцом. Александра с удовольствием проводит время с папой и его семьей. А в 2010 году спортсменка познакомилась с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. 21 августа 2014 года Татьяна Навка родила любимому человеку дочь Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.