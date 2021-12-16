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Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка высказалась о новом шоу. Скоро стартует шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». По традиции участие в проекте примет Петр Чернышев. Фигуристка рассказала о работе с коллегой, который переживает тяжелые времена — жена спортсмена Анастасия Заворотнюк борется с серьезным недугом. Чернышев трудится не покладая рук, чтобы обеспечить жену дорогостоящими лекарствами. Работа заметно сказалась на внешности 50-летнего фигуриста — он осунулся и постарел. Татьяна Навка поделилась своим мнением на этот счет. Кроме того, 46-летняя спортсменка объяснила, почему именно Петра выбирает себе в напарники. «В танцах на льду роль партнера невероятно велика, он должен быть стабильной основой, техническим лидером. Девушка должна чувствовать себя за ним как за каменной стеной во всех смыслах слова. Петр — творческий человек, безумно преданный. С ним очень легко в работе. И он настоящий друг. За весом Петра не слежу, в данном случае мой вес для него куда важнее», — отметила Татьяна Тeleprogramma.pro.
Татьяна Навка и Петр Чернышев Напомним, жена Чернышева более двух лет борется с глиобластомой — раком мозга. Сначала Анастасия Заворотнюк проходила лечение за границей, перенеся там несколько операций, позже актрисой занялись российские специалисты. По слухам, 50-летняя звезда «Моей прекрасной няни» вместе с супругом и младшей дочкой Милой живут в загородном доме в Москве. «Анастасия все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Но интеллект не пострадал», — рассказывала экс-реквизитор МХТ имени Чехова. Родные же Анастасии от любых комментариев отказываются.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк

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