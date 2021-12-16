Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок

Вадим Карасев

Приворот мужчины — это не всегда сложный и многоэтапный ритуал. Можно провести его во время разговора по телефону. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как это сделать.

Старайтесь помнить об основных правилах приворота, используя методику, описанную далее. Любое магическое влияние должно быть осторожным, а исполнитель обязан выполнить несколько базовых условий.

В каком случае приворот сработает

Первое и самое главное условие — ваша вера в силу приворота и в саму себя. Если в вас есть хотя бы толика сомнений, ничего не выйдет. Особенно важной ваша вера является в таких дистанционных приворотах, поскольку они основаны на силе мысли.

Другое важное условие — отсутствие злого умысла. Если вы хотите приворожить мужчину назло сопернице, обряд не сработает. Также он не сработает и в случае, если вы недостаточно сильно влюблены.

Как провести приворот по телефону

Обратитесь к силе своего голоса. Подготовка к привороту проста, но в то же время имеет некоторые сложные нотки. Вам необходимо направить всю свою силу в голос мыслей у себя в голове, ведь мужчина не будет вас видеть и ощущать ваше биополе рядом с собой.

Во время обряда вам нужно представлять, как слова попадают прямо в самое сердце мужчины, как они растекаются по его телу. Очень важно находиться в полном уединении и в максимально спокойной обстановке.

Для усиления эффекта эксперты рекомендуют держать рядом с собой в момент звонка фотографию любимого мужчины. Не обязательно ее распечатывать — вы можете вывести его фото на монитор компьютера или телефона. Также важно прислушиваться к собственной интуиции. Как только шестое чувство даст вам понять, что настала пора проводить ритуал, нужно будет это сделать незамедлительно.

Итак, для проведения ритуала нужно набрать номер мужчины. Необходимо дождаться, когда мужчина будет что-то вам говорить. В этот момент вам нужно будет произнести про себя сильный заговор:

«Хочу, чтоб ты был со мной навсегда, чтоб мы не расстались с тобой никогда. Скоро я стану для тебя желанной, во всем мире одна. Выпьем любовный бокал с тобою до дна».

Если вы не увидите никакой разницы в течение трех суток, то можете повторить ритуал. Если и после повторной попытки ничего не получится, значит, либо вы что-то делаете неправильно, либо сердце мужчины занято кем-то другим, либо на нем стоит блок.

Если все-таки вам удалось добиться успехов, не забудьте поблагодарить мироздание. Скажите спасибо Вселенной за то, что прислушалась к вам и исполнила мечту.