The Gunk вышла на Xbox и в Game Pass — появились рецензии критиков





Состоялся полноценный релиз игры The Gunk на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC. Проект сразу после релиза добавлен в подписку Game Pass, которую сегодня пополнили сразу 10 игр.

Вместе с релизом игры The Gunk, появились первые рецензии на нее. Разработчики предоставили ключи для ознакомления журналистам заранее, но эмбарго спал только с полноценным выходом проекта. Некоторые из оценок известных игровых изданий:

Windows Central — 4,5 из 5Gameinformer — 7 из 10thexboxhub — 4,5 из 5destructoid — 6 из 10

Журналисты отмечают, что The Gunk — это проект, который пытается создать перед игроками красивый игровой мир, но далеко не совершенным образом у него это получается сделать. Графически игра выглядит «тускло», а технически у нее есть некоторые проблемы.

При этом, игра The Gunk не приносит практически никаких новых механик — игроки должны решать простые головоломки, очищать планету от мусора и собирать ресурсы. Пройти игру возможно за 4-5 часов, если вы опытный игрок.

Ниже можно посмотреть рецензию от IGN, либо опробовать игру самостоятельно — она уже доступна в Game Pass.

The Gunk

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The Gunk представляет: Рани, одна из пары отважных космических дальнобойщиц, которые в поисках случайных заработков натыкаются на нетронутую планету, полную жизни.

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