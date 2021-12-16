Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Уже полтора месяца прошло с начала практически безоткатной коррекции, поглотившей последнюю волну роста. Это начало медвежьего рынка? Есть ли еще шанс у покупателей? Попробуем разобраться.

На дневном таймфрейме видно, что цена движется в нисходящем канале. После серьезного дампа котировки стали зажиматься в еще одном направленном вниз канале, но более узком.

Важно и то, что после дампа цена находится выше PoC предыдущей волны роста. При формировании малого нисходящего канала сформировалась небольшая бычья дивергенция по RSI. Закрытие последней дневной свечи с длинным хвостом снизу также указывает на проявление силы покупателя.

Данные: TradingView.

Рассмотрим локальную ситуацию на младшем таймфрейме. 12 апреля образовался опорный бар продаж, в области которого уже две недели движется цена. Последний отскок от нижней границы произошел импульсно, на высоком объеме.

По общему характеру движения цены в боковике можно сказать об ослаблении угла атаки продавца и увеличении угла атаки покупателя. Следовательно, быки набирают силу.

Данные: TradingView.

После текущего импульса вероятен небольшой откат, а затем движение к верхней границе диапазона.

Стоит взглянуть на индекс S&P 500. На дневном таймфрейме формируется очень хорошее поджатие с перспективой движения к $4875. Учитывая, что в последние пару недель корреляция биткоина и индекса возобновилась, это может быть фактором роста цифрового золота.

Биткоину важно в ближайшее время преодолеть отмеченную желтым отметку $50 757, сломав первую из медвежьих структур.

Данные: TradingView.

Биткоин, скорее всего, находится у своего экстремума. Отскок минимум к $59 000 должен произойти в течение нескольких недель. Динамика индекса S&P 500 не должна воспрепятствовать этому движению.

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