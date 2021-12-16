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Троих иркутян задержали за контрабанду леса в Китай на 56 миллионов рублей

Троих иркутян задержали за контрабанду леса в Китай на 56 миллионов рублей

В Иркутске таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой контрабандой вывезли в Китай 8,4 тысячи кубических метров лесоматериалов стоимостью более 56 миллионов рублей. В совершении преступлений подозреваются трое иркутян — женщина и двое мужчин. Все они причастны к незаконной деятельности фирмы, действовавшей на территории Тайшетского района, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Женщина заключала внешнеэкономические контракты с китайскими партнерами на поставку древесины, а двое ее подельников занимались таможенным оформлением и контролировали отправку лесоматериалов на экспорт. Для легализации приобретения древесины на внутреннем рынке подозреваемые вносили фиктивные сведения в систему ЛесЕГАИС и представляли подложные документы при таможенном декларировании.

Участники ОПГ в 2019 году незаконно вывезли в Китай пиловочник (круглый лес) из осины, а также пиломатериалы хвойных пород. В рамках расследования было возбуждено три уголовных дела.

По решению суда один из членов ОПГ взят под стражу и содержится в СИЗО, двум другим подозреваемым (мужчине и женщине), заключившим сделку со следствием, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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По материалам: irk

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