Тучка-вреднючка получает крупное DLC с новыми уровнями и возможностями





Состоялся релиз крупного дополнения для игры Тучка-вреднючка (Rain on Your Parade), которая вышла ранее в этом году. Дополнение называется: «Тучка-вреднючка DLC: новые уровни и возможности!», и оно добавляет в игру несколько новых механик, новые уровни, новые достижения и прочее.

Это первое платное DLC для игры Тучка-вреднючка, которое распространяется по цене в $9,99. Игроки с Game Pass могут купить дополнение дешевле (за $8,99), поскольку сама игра Тучка-вреднючка доступна в подписке.

Тучка-вреднючка DLC: новые уровни и возможности!

Тучка возвращается с новыми уровнями, способностями, комментариями разработчиков и кучей новых шуток и отсылок!

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Напомним, что Тучка-вреднючка — это комичная игра с довольно простой механикой. Игроки берут под свой контроль тучку, которая должна всячески вредить людям — мешать на праздниках и вечеринках, устраивать погромы на складах и в магазинах и так далее. Игра доступна в Game Pass со дня релиза.