Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тучка-вреднючка получает крупное DLC с новыми уровнями и возможностями

Тучка-вреднючка получает крупное DLC с новыми уровнями и возможностями


Состоялся релиз крупного дополнения для игры Тучка-вреднючка (Rain on Your Parade), которая вышла ранее в этом году. Дополнение называется: «Тучка-вреднючка DLC: новые уровни и возможности!», и оно добавляет в игру несколько новых механик, новые уровни, новые достижения и прочее.

Это первое платное DLC для игры Тучка-вреднючка, которое распространяется по цене в $9,99. Игроки с Game Pass могут купить дополнение дешевле (за $8,99), поскольку сама игра Тучка-вреднючка доступна в подписке.

Тучка-вреднючка DLC: новые уровни и возможности!

Тучка возвращается с новыми уровнями, способностями, комментариями разработчиков и кучей новых шуток и отсылок!
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что Тучка-вреднючка — это комичная игра с довольно простой механикой. Игроки берут под свой контроль тучку, которая должна всячески вредить людям — мешать на праздниках и вечеринках, устраивать погромы на складах и в магазинах и так далее. Игра доступна в Game Pass со дня релиза.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Стиль зумеров и тиктокеров: яркие цвета для уверенности в себе и копна кудрей — из чего состоит образ Яры Шахиди
Стиль зумеров и тиктокеров: яркие цвета для уверенности в себе и
Тучка-вреднючка получает крупное DLC с новыми уровнями и возможностями
Тучка-вреднючка получает крупное DLC с новыми уровнями и возможностями
Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Дыхательные практики при кашле и насморке
Дыхательные практики при кашле и насморке
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится летом 2022 года
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке

Еще по теме

The Ascent получает первое платное DLC, в России оно стоит $239
Empire of Sin на следующей неделе получит два дополнения – бесплатное и платное
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack