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Учитель-блогер показывает детям, как использовать соцсети для саморазвития

Учитель-блогер показывает детям, как использовать соцсети для саморазвития

Ольга Морозова, учитель начальных классов и учитель русского языка и литературы Центра реабилитации и образования № 7 города Москвы, считает, что задача учителя – не только давать знания школьникам и воспитывать их, но и показывать, как использовать реалии современного мира и делать их полезными для развития.

По мнению Ольги Морозовой, раз уж современные дети «живут» в гаджетах, то кто, как ни учитель, должен научить их правильно пользоваться технологиями, а не просто запрещать и ругать.

«Мы начинали снимать контент для соцсетей вместе с детьми. Их реакция – восторг, поскольку учитель с ними на одной волне. Показываю им, что я делаю видео, которое полезно для многих, я передаю свой педагогический опыт, рассказываю о методиках преподавания, наглядно демонстрирую, как какую тему объясняю. Также и дети в классе, и родители, и все зрители, кто меня смотрит – а у меня 284 тысячи подписчиков – видят, насколько интересна профессия учителя, что это не рутина, а множество возможностей для творчества, самореализации, профессионального роста. Так что я и формирую образ современного учителя», – заявила эксперт в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

При этом она подчеркивает, что соцсети стали для нее и способом общения с родителями, которым некогда прийти в школу, но при этом они всегда «на связи в соцсетях».

«Соцсети – это наша реальность, значит, надо приспособить их под себя – и под профессиональные цели в том числе. Так, я в сюжетах рассказываю, что и как можно объяснить ребенку, как ответить на сложные вопросы. Заодно родители видят, как проходят уроки и как детям интересно на них, они с радостью учатся», – резюмирует Ольга Морозова.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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