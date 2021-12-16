В 15 школах Подмосковья 17 декабря пройдут открытые уроки предпринимательства

В 15 школах Подмосковья 17 декабря пройдут открытые уроки предпринимательства, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Для ребят это отличная возможность встретиться с интересными людьми, задать вопросы, узнать историю успеха. Это полезный опыт. С этого года в ряде школ Подмосковья ребята во внеурочное время уже начали изучать предпринимательство, мы даже открыли профильные предпринимательские классы. Тема важная и нужная. Ребята узнают про основы предпринимательской деятельности, разрабатывают собственные проекты и планы по их реализации», – сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Открытые уроки предпринимательства являются частью федеральной программы «Атланты в школах», инициатором которой выступил бизнес-клуб «Атланты».

«Инициатива началась как эксперимент, далее вошла в статус постоянно действующей программы, поскольку оказалась востребованной и актуальной и для школьников, и для предпринимателей. У одних есть запрос на знания и опыт, у вторых – готовность отдавать и делиться. И я счастлив, что сегодня мы выходим в Московскую область и сможем там быть полезными. Предпринимательство – это не теория или конкретная формула, это образ мышления, за которым всегда стоит реальный человек», – отметил основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин.

Программа «Атланты в школах» включает не только открытые уроки, но и экскурсии в компании, стажировки, мастер-классы, встречи с известными бизнесменами и другие мероприятия. Инициатива направлена на формирование у школьников предпринимательского мышления и создание культуры предпринимательства в России, начиная с подросткового возраста.