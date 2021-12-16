В аэропорту Иркутска впервые совершил посадку авиалайнер МС-21-300

Новейший российский авиалайнер впервые побывал в иркутском аэропорту. Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно, сообщается на странице Иркутского аэропорта в «Инстаграм».

Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский. Преодолев более 4000 километров, он приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 местного времени. Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Иркутска экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

Сотрудники иркутского аэропорта во время прилета и вылета самолета оказали техническую помощь персоналу по наземному обслуживанию. Специалисты осмотрели самолет на наличие внешних повреждений и отбуксировали судно на стоянку.

МС-21 считается среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом нового поколения, ориентированным на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Летный аппарат имеет несколько модификаций. Ранее на иркутском авиазаводе было собрано судно МС-21-310. Его главное отличие – турбовентиляторные отечественные двигатели ПД-14. Первый полет воздушного судна этой модификации состоялся в 2020 году.

До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета. Но серийное производство уже началось. Первые шесть машин должны быть переданы заказчику - авиакомпании «Россия», «дочке» группы «Аэрофлот», - уже в 2022 году. Четыре из них находятся на Иркутском авиационном заводе в цехе окончательной сборки.



