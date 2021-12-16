Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых

В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых

Алтайский государственный педагогический университет реализует программу профобучения вожатых, сообщает пресс-служба вуза. 

В течение ноября и декабря 200 представителей педагогических отрядов Алтайского края получают бесплатное профессиональное образование на базе АлтГПУ. 

В рамках программы будущие вожатые должны освоить психолого-педагогические компетенции, необходимые для работы педагогов-организаторов отдыха детей и подростков. Участники программы познакомились с историей и опытом вожатской деятельности в России, изучили нормативно-правовые основы вожатской деятельности, овладели основами безопасности жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Отдельный блок программы посвящен освоению будущими вожатыми условий эффективного проектирования и реализации воспитательной системы детского оздоровительного лагеря, формированию профессиональной компетентности педагога-организатора в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитания детей.

Также участники программы ознакомились с дисциплиной «Психолого-педагогические аспекты подготовки вожатого», которая направлена на формирование у будущих вожатых психолого-педагогических компетенций, необходимых для работы педагогов-организаторов отдыха детей и подростков. Завершится обучение итоговой (может, без «итоговой»?) аттестацией, по итогам которой студенты получат документ о профобучении по должности «вожатый».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста»
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых
В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых
Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря
Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние
Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе
Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе
На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске
На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске
В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных вырубок
В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных
Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам

Еще по теме

В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Вожатые «Артека» поделились опытом с московскими студентами
В АлтГПУ прибыли студенты из Узбекистана