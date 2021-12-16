В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых

Алтайский государственный педагогический университет реализует программу профобучения вожатых, сообщает пресс-служба вуза.

В течение ноября и декабря 200 представителей педагогических отрядов Алтайского края получают бесплатное профессиональное образование на базе АлтГПУ.

В рамках программы будущие вожатые должны освоить психолого-педагогические компетенции, необходимые для работы педагогов-организаторов отдыха детей и подростков. Участники программы познакомились с историей и опытом вожатской деятельности в России, изучили нормативно-правовые основы вожатской деятельности, овладели основами безопасности жизнедеятельности временного детского коллектива.

Отдельный блок программы посвящен освоению будущими вожатыми условий эффективного проектирования и реализации воспитательной системы детского оздоровительного лагеря, формированию профессиональной компетентности педагога-организатора в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитания детей.

Также участники программы ознакомились с дисциплиной «Психолого-педагогические аспекты подготовки вожатого», которая направлена на формирование у будущих вожатых психолого-педагогических компетенций, необходимых для работы педагогов-организаторов отдыха детей и подростков. Завершится обучение итоговой (может, без «итоговой»?) аттестацией, по итогам которой студенты получат документ о профобучении по должности «вожатый».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.