В аптеки и продуктовые магазины пустят без QR-кодов

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что электронная метка станет лишь технологической защитой сертификата о вакцинации

18:39 Автор: Валерий Филоненко

Законопроект: № 17357-8

Россияне смогут посещать массовые мероприятия, кинотеатры и рестораны только при предъявлении документа, подтверждающего прививку против ковида, наличии медотвода или справки о перенесённом коронавирусе. Такие поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения поддержала Госдума в первом чтении 16 декабря. «За» проголосовали 329 депутатов, «против» — 87, один воздержался. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

Вирус опасный, меры серьезные

Правительство в середине ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый из них предполагает, что люди смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением документа о прививке, справки о перенесённом коронавирусе или медотводе от вакцинации. Второй вводил аналогичное требование на железнодорожном и авиатранспорте при междугородних и международных перевозках, но его 13 декабря Совет Думы снял с рассмотрения.

Учитывая остроту темы, заранее можно было угадать, что обсуждение новации 16 декабря станет бурным. Так и вышло: на эмоции не скупились ни сторонники ограничений, ни противники, которые, правда, оказались в меньшинстве. Дискуссия с одной стороны была обусловлена необходимостью защиты прав россиян, с другой — острой потребностью в убережении соотечественников от коронавирусной напасти, которая все еще опасна и уносит ежедневно в мире тысячи жизней.

Эксперты рассказали, зачем нужен закон о QR-кодах

Как пояснила зампредседателя Правительства Татьяна Голикова, на сегодня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 57,7 процента, а число полностью вакцинированных — 70,4 миллиона человек.

В случае принятия закона россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли до 1 февраля 2022 года по результатам отрицательного ПЦР-теста. После этой даты такая возможность будет только у людей с медотводом.

51% опрошенных декларируют, что уже получали QR-код (70% среди жителей Москвы, 62% среди жителей Санкт-Петербурга)

48% россиян не получали QR-код.

5% сталкивались со сложностями при получении QR-кода,

46% респондентов не сталкивались с трудностями.

Источник: ВЦИОМ

Никаких документов не нужно будет предъявлять при посещении аптек, магазинов, торгующих продуктами и хозтоварами. Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять единый сертификат вакцинации, будут принимать региональные власти.

Законопроект предусматривает, что срок действия экстренных мер — до 1 июня 2022 года.





Татьяна Голикова напомнила, что сертификат вакцинированного существует в стране уже десятилетиями, «просто на него никто не обращал внимания». Раньше это был простой документ в разных совершенно формах, теперь, по ее словам, форма единая по всей стране, а QR-код как технологическое решение защищает от подделки.

Требуется широкое обсуждение

Еще до рассмотрения законопроекта в первом чтении по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина организовали обсуждение правительственной инициативы во фракциях и в профильных комитетах с участием представителей кабмина.

Спикер палаты отметил, что фракции «Единая Россия» и ЛДПР в течение предыдущего месяца, когда законопроект был разослан в регионы и обсуждался на комитетах, внесли предложения, существенно улучшающие документ. Это подтверждает и постановление, принятое одновременно с законопроектом. В нем зафиксированы направления дальнейшей работы ко второму чтению.

В частности, депутаты предлагают закрепить возможность посещения россиянами «культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций», без предъявления каких-либо документов. При этом у глав регионов сохранится возможность при возникновении опасности распространения инфекции усилить на территориях антиковидные меры.

«Вот итог работы депутатов двух фракций. Они переживают и делают все для того, чтобы законопроект, с одной стороны, защитил права граждан, с другой стороны — чтобы здоровье было защищено, чтобы не было раскола», — подчеркнул Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта.





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Важно, чтобы Правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты, практически еженедельно встречаясь с избирателями, будут докладывать о работе, отчитываться, и это правильно — особенно в этой ситуации, добавил председатель Госдумы.

Володин напомнил о поручении президента не принимать опрометчивых решений, а учитывать обращения граждан. По его словам, законопроект до рассмотрения во втором чтении снова отправят в регионы — «в месячную рассылку — для обсуждения». Важно, подчеркнул он, обсудить все вопросы и болезненные темы.

Эксперты предполагают, что второе чтение законопроекта состоится в феврале, а третье — только после того, как Правительство представит все подзаконные акты, необходимые для реализации принятого закона.

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