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В Байкальске мужчина запер четверых приятелей в доме и поджег

В Байкальске мужчина запер четверых приятелей в доме и поджег

Следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области предъявил обвинение 34-летнему местному жителю в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью 4 декабря в частном доме микрорайона Красный Ключ в Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. У одного из мужчин возникла личная неприязнь к своим знакомым. Он вышел из дома, подпер входную дверь, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Четверо находящихся в доме получили телесные повреждения различной степени тяжести. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

Слюдянский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

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По материалам: irk

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